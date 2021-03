Cornejo y Mario Negri arribarán a Formosa para “fortalecer la lucha por los derechos”

Compartir

El presidente de la UCR de Formosa, Martín Hernández, informó que mañana llegarán a Formosa el diputado nacional y Presidente del radicalismo nacional, Alfredo Cornejo, el ex gobernador de Mendoza y el Presidente del Interbloque de Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, junto a un grupo de diputados nacionales e integrantes de comisiones de derechos humanos para desarrollar una agenda vinculada a la lucha por los derechos y las libertades, para ser parte de actividades coordinadas juntos al senador Luis Naidenoff, los diputados Ricardo Buryaile y Mario Arce, diputados provinciales y concejales de la UCR en la provincia, para tomar contacto con diversas personas y en distintas localidades de la provincia.

“Formosa se ha convertido en un símbolo de lucha por los derechos humanos, y cada vez más se hacen visibles las situaciones vinculadas a las arbitrariedades, excesos y violencia institucional, que no encuentra límites”, afirmó Hernández.

“La visita de Cornejo y Negri constituye un respaldo importante a lo que se viene haciendo en favor de las libertades y los derechos de los formoseños, fundamentalmente de representantes parlamentarios que vienen luchando en distintos órdenes contra las medidas de un gobierno que se han tornado absolutamente irracionales y desproporcionadas, e incluso tanto Cornejo como Negri, han sido firmantes de denuncias ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

Aseguró que “también resulta más que oportuna la visita, en vigencia del Decreto 168/21, y el absurdo incumplimiento del gobierno de Formosa a una norma que es ley, está vigente y no necesita de ninguna adhesión por parte de la provincia, y que dispone un criterio amplio de circulación por el territorio nacional, pero que una vez más la provincia ha optado por desconocer, al igual que lo hace con la misma constitución nacional y con los tratados internacionales”.

Cornejo, Negri y los diputados, vendrán a una Formosa, “donde hay personas privadas de su libertad ilegalmente, porque las personas aisladas en centros de aislamiento están detenidas contra su voluntad, y sin ninguna norma que lo permita. Ese es el contexto, al igual que la continuidad de situaciones de violaciones graves como las que se dan en el oeste provincial con madres que se esconden, con la actividad comercial limitada y paralizada por la irracionalidad, y con una ciudad, como Clorinda, que lleva más de 6 meses bloqueada ilegalmente”.

Las ilustres visitas, llegarán a Formosa el martes, y se desarrollaran actividades vinculadas a las situaciones más graves por las que está atravesando el pueblo formoseño, todo ello será informado a su llegada, y luego analizado en una conferencia de prensa cuyo horario y lugar se dará a conocer oportunamente.

