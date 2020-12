Coronavirus: 16 provincias informaron cómo será el ingreso en temporada

Compartir

La temporada de verano comenzó en todo el país y 16 provincias establecieron reglamentaciones internas así como acuerdos limítrofes y regionales para colaborar en el desplazamiento de turistas mientras evitan los rebrotes, que abarcan desde permisos de circulación, la utilización de aplicaciones o la tramitación de reservas en hoteles o casas de alquiler.

En ese marco, el Gobierno bonaerense y los municipios turísticos del distrito, desplegarán promotores sanitarios en las playas, realizarán testeos y controles de contactos estrechos de casos confirmados de coronavirus, enfocarán el cumplimiento de protocolos y lanzarán aplicaciones con permisos y recomendaciones de cara a la temporada de verano que se extenderá hasta el 4 de abril, explicaron durante una conferencia en La Plata esta semana el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, y los ministros de Producción, Augusto Costa, y Salud, Daniel Gollan. Particularmente en el balneario bonaerense de Monte Hermoso, las personas que deseen veranear deberán completar de forma obligatoria un formulario online para obtener su permiso de circulación con fines turísticos.

Fuentes de la comuna informaron a Télam que “se trata del Certificado Verano que se podrá gestionar en el sitio www.argentina.gob.ar/verano o a través de la aplicación Cuidar” cuya aprobación “será otorgada por el municipio, dependiendo de la situación epidemiológica en la que se encuentre cada localidad”. La municipalidad de Coronel Rosales, donde está el balneario de Pehuen Co, indicó que “se solicitará el permiso a nivel nacional donde figura Coronel Rosales y en el caso de los vecinos del distrito se pedirá el DNI; mientras que “con ese permiso se podrá ingresar también a Arroyo Pareja y Villa del Mar, ubicados en cercanías de Punta Alta, ciudad cabecera”.

En Córdoba, desde hoy se habilita el turismo interno, de cercanía, para el que rige el protocolo acordado a nivel nacional entre las provincias turísticas para facilitar el desplazamiento, y se exige el Certificado Verano, que es la aplicación oficial con la carga de datos del núcleo familiar, declaración jurada no Covid, destino y domicilios de pernoctes, manifestó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés. En el norte del país, para garantizar el desplazamiento interjurisdiccional de los turistas, Jujuy, Salta y Tucumán firmaron un convenio de libre circulación a mediados de noviembre, que rige desde hoy en Santiago del Estero y al que se sumarán a partir del 14 de diciembre La Rioja y Catamarca.

De este modo, Jujuy solamente exigirá que los visitantes cuenten con el “Certificado Verano” al tiempo que este miércoles por la mañana, la provincia recibió el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas autorizado para el traslado de turistas nacionales, marco en el que autoridades del ministerio de Cultura y Turismo encabezaron un agasajo en el aeropuerto provincial con la presentación de un ballet de danza y música en vivo.

En Salta, las personas podrán realizar actividades turísticas, con la sola presentación de un permiso de circulación y una declaración jurada, al tiempo que en el sitio https://voyasalta.com.ar/ los turistas pueden ingresar y completar la declaración jurada para ingresar a la provincia, mientras que los requisitos de ingreso a la provincia se completan con la descarga en sus celulares de la aplicación Salta Covid.

También, a partir de ayer se puede ingresar a Santiago del Estero con una declaración jurada online desde http://sicoin.gobiernosde.gob.ar/, aunque en caso de no generarla se puede completar en los puestos de ingreso.

Además, habrá que tener una declaración jurada, constancia de cobertura Covid-19 y bajar la aplicación CuidarSE.

Misiones a su vez habilitó el ingreso a su territorio de turistas provenientes de todo el país que cuenten con certificado negativo de Covid-19, medida que fue anunciada anoche por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, mientras que las personas que quieran ingresar a la provincia deberán presentar el resultado PCR negativo en un lapso que no pase las 48 horas de la fecha de ingreso, y descargar y activar la aplicación Misiones Digital.

En Corrientes, el ingreso a la provincia está habilitado para turistas de otras provincias, previo registro en la página web oficial de permisos, entre otros requisitos, confirmó a Télam el subsecretario de Sistemas y Tecnología de la Información, Federico Ojeda, que agregó que los viajeros que quieran ingresar a la provincia deberán tramitar el permiso para turismo en www.permisos.corrientes.gob.ar.

“Los turistas deberán sacar el permiso y adjuntar el test PCR realizado en las últimas 72 horas”, explicó Ojeda y señaló que quiénes no lo tengan tendrán la opción de hacerlo en los retenes de ingreso, abonando vía web $5.390. informó que el trámite para el ingreso exige también que se adjunte a la petición la reserva del hotel o el paquete turístico adquirido. En tanto, aclaró que los jubilados, los menores de edad y profesiones exceptuadas “están exentos del pago del hisopado” y que los costos en estos casos serán asumidos por la provincia.

