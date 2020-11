Coronavirus: informaron que hay 17 pacientes internados, todos asintomáticos

Compartir

Al participar de la conferencia de este lunes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el médico infectólogo Julián Bibolini informó que actualmente en la provincia de Formosa hay 17 personas cursando la enfermedad del coronavirus, por lo que permanecen internadas en el Hospital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Interdistrital Evita.

El jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad precisó que todos los pacientes se encuentran asintomáticos, es decir, que “clínicamente no presentan ningún síntoma compatible con el COVID-19”.

En tanto, el profesional indicó una sola persona de sexo femenino presenta un cuadro de inmunodeficiencia. “Por ello, a esta persona la estamos estudiando más profundamente, pero por la inmunodeficiencia, no por el coronavirus”, aclaró.

Abundó diciendo que “la infección de coronavirus en pacientes con inmunodeficiencia pueden tener peor pronóstico y ante esto es que estamos haciendo todo lo posible para tratar de mejorar ese cuadro”.

Cabe señalar, que este lunes dos pacientes más recibieron el alta médica, ambas mujeres de 26 y 60 años respectivamente, quienes cumplieron el periodo clínico de la infección, y obtuvieron dos resultados negativos consecutivos de PCR con tres días de diferencia. Por ende, no constituyen riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. Y de esta manera ya son 157 las personas recuperadas de COVID en la provincia.

