Coronavirus: la provincia establece estrategias para favorecer la vacunación

“Argentina es el país del G20 que vacunó al mayor porcentaje de gente, con al menos una dosis contra el COVID-19”publicó el presidente Alberto Fernández.

El presidente de la Nación Alberto Fernández compartió este lunes en su cuenta oficial de Twitter un gráfico publicado por Our World in Data, que da cuenta de que el país alcanzó el 91,14% de personas con dosis aplicadas, por encima de Canadá.

“Este gráfico de Our World In Data muestra que somos el país del G20 que vacunó al mayor porcentaje de gente con al menos una dosis contra COVID-19”, remarcó el presidente en su cuenta de Twitter y agregó: “Cuando decimos ‘superamos la pandemia entre todas y todos’, no es metáfora. No se trata solo de conseguir vacunas: hay que vacunarse”.

En este contexto, la doctora en bioquímica Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología comentó que la provincia de Formosa tiene una muy buena cobertura de vacunación anticovid, aunque reconoció que actualmente “las coberturas son más lentas porque la gente ya no va masivamente a vacunarse como era al principio”.

“A menos de un año de la pandemia, teníamos la vacuna en el país, la podíamos ir aplicando, comenzó en diciembre y en Formosa en febrero comenzamos con el personal de salud y adultos mayores” destacó.

Al explicar, señaló que el país “tiene muy buenos porcentajes de cobertura de vacunación, en general con todas las vacunas del calendario nacional, pero particularmente con COVID, que no es una vacuna obligatoria, es la motivación, es importante que la gente entienda la importancia de vacunarse”.

Por ello recomendó actualizar la vacunación transcurridos seis meses desde la última aplicación, al señalar que en la época invernal es alta la circulación de estos agentes transmisores. “Para quienes completaron todo, tendría que ser la sexta dosis en mayores de 18 años” aclaró.

Rodríguez se refirió a las estrategias que implementa el Ministerio de Desarrollo Humano para fortalecer la vacunación en la población. “En cuanto a la vacuna contra la COVID-19 tenemos un promedio diario de 100 personas” que concurren a las distintas postas sanitarias.

“Desde el ministerio estamos buscando diferentes estrategias para acercar a la gente, como las dos carpas que pusimos en la plaza San Martin y la peatonal, donde ofrecíamos la vacuna antigripal, como la anticovid. Tuvimos un promedio de 300 dosis diarias, en tres fines de semana” detalló.

Además informó que la semana pasada se confirmaron seis nuevos casos de COVID-19, la mayoría de pacientes de la Capital. “Eso nos habla de que el virus sigue circulando, que tenemos que seguir cuidándonos con las medidas preventivas” conocidas por todos como el distanciamiento social, el lavado frecuente de las manos, la ventilación de ambientes y el uso recomendado del barbijo.

Al analizar el trabajo sanitario durante la pandemia, recordó que por efecto de la vacunación a tiempo, durante el primer año se aplazó la aparición del primer caso positivo de coronavirus, registrado en junio, tres meses después del primer caso a nivel nacional.

“Por efecto de la vacunación tuvimos menos fallecidos, menos ocupación de camas en terapia intensiva y menos uso del respirador. Los números hablan de la efectividad y de la eficiencia de la vacuna” enfatizó la funcionaria provincial.

Dengue

Al hablar sobre del dengue, una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, explicó que tiene sus particularidades y características, que hacen que se registren picos de esta enfermedad cada dos o tres años. En ese sentido recordó que el verano 2022 ocurrió en toda América un pico, que tuvo mayor cantidad de casos dengue, incluso que en el año 2020, el último registrado.

Señaló que por ello es fundamental el trabajo preventivo que desde hace años lleva adelante la provincia de Formosa, que se efectúa casa por casa y se intensifica en la época estival.

Confirmó que todavía se registran algunos casos de dengue en localidades del interior provincial, con prevalencia del serotipo 2, aunque también circula el tipo 1.

“Con un equipo del ministerio salimos al interior a visitar esas localidades, para concientizar y trabajar de manera conjunta, porque no es un trabajo solo de Salud, sino también de la municipalidad, educación, seguridad y del propio vecino”, enfatizó.

La directora de Epidemiología recomendó el uso eficiente del repelente para evitar la picadura, y del larvicida biológico, que fabrica Laformed y que es entregado por las brigadas sanitarias, para el control de la larva.