Coronavirus: la provincia registró ayer 624 nuevos casos y 17 fallecimientos

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó en un nuevo parte de prensa que, en las últimas 24 horas, 17 comprovincianos fallecieron y 624 fueron diagnosticados con coronavirus en toda la provincia.

Los decesos son de once vecinos de Formosa: Ciriaca de 97 años, Ernesto de 83 años, María de 82 años, Vicente de 71 años, Carlos de 56 años, Walter de 55 años, Gerardo de 54 años, Trinidad de 52 años, Hilda de 50 años, Miguel de 48 años y Adolfo de 21 años; dos vecinos de General Güemes: Santiago de 74 años y Claudia de 32 años; un vecino de Misión Laishí: Rubén de 74 años; una vecina de El Colorado: Isidora de 66 años; un vecino de Ing. Juárez: Atilio de 47 años; y un vecino de El Espinillo: Jorge de 39 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Respecto a los 624 casos nuevos, fueron detectados en personas de entre cinco meses a 94 años, en el marco de los 5091 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 12,3% de positividad.

Del total 484 corresponden a Formosa Capital: 192 contactos estrechos, 165 consultas por síntomas, 120 por búsqueda activa, cuatro consultas por egreso y tres controles por internación; 24 a Clorinda: nueve contactos estrechos, siete consultas por síntomas, seis por búsqueda activa y dos consultas por egreso; 19 a Laguna Blanca: 13 contactos estrechos, cinco por búsqueda activa y una consulta por egreso; 11 a El Espinillo: nueve contactos estrechos y dos consultas por síntomas; nueve a Misión Laishí: cinco contactos estrechos y cuatro por búsqueda activa; nueve a Ibarreta: cuatro contactos estrechos, cuatro consultas por síntomas y una consulta por egreso; ocho a El Colorado: seis consultas por síntomas y dos por búsqueda activa; ocho a Estanislao del Campo: cuatro contactos estrechos y cuatro consultas por síntomas.

Además, ocho contactos estrechos fueron diagnosticados en General Güemes; siete casos en Laguna Yema: seis contactos estrechos y uno por búsqueda activa; seis contactos estrechos en Las Lomitas; cinco búsquedas activas en Misión Tacaaglé; cinco en Pirané: tres contactos estrechos y dos por búsqueda activa; cuatro en Villa Dos Trece: tres contactos estrechos y una consulta por síntomas; cuatro contactos estrechos en Ingeniero Juárez; tres búsquedas activas en Los Chiriguanos; dos contactos estrechos en Villa Escolar; dos en Fontana: una consulta por síntomas y una consulta por egreso; dos búsquedas activas en El Angelito; una consulta por síntomas en Villafañe; una búsqueda activa en Palo Santo y otra en Tres Lagunas; y un contacto estrecho en Riacho He He.

También en la jornada de ayer recibieron el alta médica 670 pacientes recuperados que son de Formosa, 447; de Clorinda, 30; Laguna Blanca, 26; Misión Laishi y Pirané, 19 en cada localidad; Lote 8, 18; Riacho He He, 16; Laguna Naineck, 10; El Colorado, María Cristina y Villafañe, ocho en cada una; Ingeniero Juárez, siete; General Belgrano, Ibarreta y General Güemes, seis en cada una; Buena Vista, El Espinillo y Estanislao del Campo, cinco en cada una; Tres Lagunas, cuatro; Comandante Fontana, Las Lomitas, Misión Tacaagle y Villa Dos Trece, dos en cada una; y El Chorro, Herradura, Laguna Yema, Palma Sola, Palo Santo, San Martin II, Santa Teresa, Siete Palmas y Lamadrid, uno en cada jurisdicción.

En ese contexto, al 10 de junio de 2021, en Formosa se diagnosticaron 38.534 casos de coronavirus, de los cuales 30.959 se recuperaron, 6.912 siguen activos, 628 fallecieron y 35 egresaron de la provincia. Además, se realizaron 621.690 test con el 6,20% de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 687 camiones de carga, 125 vehículos y 201 personas; controló en la vía pública a 28.637 personas y 5.843 vehículos; labró infracciones a dos vehículos y 182 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; detectó dos violaciones de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho y una violación de aislamiento domiciliario de caso positivo.

