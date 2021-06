Concejales de la UCR donaron sillas de ruedas al Hospital de la Madre y el Niño

Compartir

El concejal capitalino de la Unión Cívica Radical, Fabián Olivera junto a sus pares, concretaron la donación de seis sillas de ruedas al Hospital de la Madre y el Niño, “es el segundo mes que donamos el 50% de nuestros sueldos para ayudar a este sector que hoy tanto nos necesita”, dijo el legislador en contacto con el Grupo de Medios TVO sobre el compromiso que asumieron por tres meses.

Vale recordar que los concejales capitalinos el mes pasado hicieron entrega de una decena de camillas reforzadas con ruedas a los hospitales Central y Eva Perón

Olivera indicó que se trata de un compromiso asumido con el sistema sanitario local. “Es el segundo mes que donamos el 50% de nuestros sueldos para ayudar al sector de la salud que es el más vulnerable, y que hoy tanto nos necesita. Esto forma parte de un proyecto que presentamos al HCD donde instamos a donar la mitad de nuestros sueldos por el lapso de tres meses pero como no se está trabajando decidimos hacerlo por nuestro lado”, aseveró.

“Lo vamos a hacer por tres meses, y, como corresponde, difundiremos estas actividades como una forma de darle transparencia al destino de los fondos, pero sobre todo, para visualizar el objetivo que nos animó en principio”, aclaró.

“Es un momento muy difícil, todos debemos asumir nuestras responsabilidades aportando lo que está al alcance, y apuntando al bienestar colectivo”, resumió Olivera.

“El mes pasado hicimos una entrega de camillas para uso interno de los hospitales Central y Eva Perón y en este caso hacemos la donación de seis sillas de ruedas reforzadas al Hospital de la Madre y el Niño, junto a los concejales capitalinos Fabián Olivera, Miguel Montoya y Daniel Caballero, esta donación lo tomamos como un compromiso y vamos a seguir cumpliendo el mes que viene”, sostuvo.

Al consultarle sobre el regreso a las sesiones del Honorable Consejo de Deliberante, las cuales fueron suspendidas por medidas preventivas ante la pandemia por coronavirus, respondió que hasta el momento no hay novedad. “El Presidente del Consejo Darío Di Martino, se está recuperando al igual que los trabajadores abocado a tareas técnicas los días de sesión que dieron positivo a Covid-19”, contó.

Por otro lado, también hizo un breve comentario respecto a la situación del transporte en Formosa donde aclaró que “la solución no es subir el boleto porque el ciudadano no va a solucionar el problema del transporte. Que el Municipio deje de vender humo”.

