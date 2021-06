GDA se manifestará hoy con un “apagón virtual” por 24 horas

Compartir

Sindicatos, seccionales y agrupaciones docentes de distintas provincias convocan a los trabajadores de Educación a una Jornada de Lucha Nacional Docente que se verá expresada en distintas acciones organizadas por cada jurisdicción. En ese marco, en la provincia de Formosa, los Docentes Autoconvocados llamaron a un “apagón” con un paro virtual por 24 horas para la jornada de hoy.

Nilda Beatriz Patiño, Secretaria General de Autoconvocados explicó que desde la suspensión de clases presenciales “los docentes estamos usando nuestros datos, conexiones de internet, computadoras y celulares, todo saliendo de nuestro sueldo para sostener la continuidad pedagógica. Lo mismo sucede con familias, muchas ni siquiera cuentan con dispositivos o conexión”.

“La educación no presencial implica que estamos trabajando jornadas que no terminan nunca, corriendo para completar los requerimientos de funcionarios del Ministerio de Educación que se borran para todo lo demás, pero con suficiente tiempo para violar toda normativa -sobrecarga de tareas administrativas, guardias pasivas, y otras formas a los docentes-“, expresaron mediante el comunicado docente.

“La medida a realizarse hoy surge de la consulta realizada a nuestros afiliados, y consistirá en un apagón paro virtual que implicará el no cumplimiento de actividades pedagógicas, correcciones, ni reuniones virtuales que hagan a la labor docente diaria y se sumará a otras acciones que se estarán desarrollando en otros puntos del país, pues compartimos la misma situación crítica agravada por la pandemia, que puso la total responsabilidad del funcionamiento del sistema sobre las espaldas de la docencia”, declaró Patiño.

Asimismo dijo que “en este contexto los docentes reclamamos: aumento salarial, paritarias, cláusula gatillo mensual, un salario mínimo de 64 mil pesos. Inmediata cobertura de todos los cargos administrativos, maestranzas y sanitizantes, suplentes, jerárquicos, y equipos de orientación. Nombramiento y pagos adeudados de los docentes por complementaria o automáticas y de todos los programas socioeducativos. Exigimos el acceso gratuito a la conectividad de redes y telefónica para estudiantes y docentes con abastecimiento de dispositivos digitales a cargo del gobierno”.

“Solicitamos la realización inmediata de todas las obras necesarias en los edificios escolares para su funcionamiento en las condiciones de seguridad edilicia y sanitaria, garantizando los requerimientos de escuelas seguras firmado por los ministros de las 24 jurisdicciones que hoy no se cumplen, y que en estos casi dos años de aplicación de enseñanza virtual y/o bimodal no se hicieron esas refacciones o acondicionamientos de los establecimientos”, expuso.

Asimismo señaló que “desde el año pasado hemos denunciado los abusos en que incurren funcionarios, directivos, delegados zonales por ello reclamamos el cese inmediato de todas las presiones que derivan en sobrecarga laboral, hostigamiento, persecución a los docentes”.

“Esta pandemia dejó fuera del sistema educativo a miles de docentes en todo el país; por ello pedimos un subsidio en la emergencia para todos los docentes desocupados no inferior a la canasta básica. Basta de precarización laboral”, manifestó la gremialista.

Finalmente, Nilda Beatriz Patiño convocó a las familias a acompañar esta acción “en defensa de la educación pública y el derecho a la educación, por la asignación de los fondos y recursos necesarios para garantizar las condiciones de estudio, insumos, obras y servicio alimentario. Por el derecho a la salud y a la vida”.

