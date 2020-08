Coronavirus: no se reportaron nuevos casos positivos ni sospechosos en Formosa

Compartir

Linkedin Print

De acuerdo a lo informado por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia, en las últimas 24 horas se realizaron 56 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultado negativo a coronavirus. Por lo que, en la jornada de ayer, no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19.

En tanto, los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes: total diagnosticados, 88; recuperados, 81; casos activos, 1; pacientes internados, 1; casos en tránsito con egreso de la provincia, 5; cantidad de test realizados a la fecha, 7.301 con una positividad del 1,21%.

Por otro lado, los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, son los siguientes: ingreso de camiones de carga, 480; control en la vía pública a 13.445 personas y 7.800 vehículos. Mientras que se labraron infracciones a 172 vehículos por restricción de circulación y patente; y 489 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.

Además se dio a conocer que se detectaron ingresos irregulares judicializados, 3 (+1 contacto en estudio); incumplimiento de transportista del corredor sanitario, 2 (+1 contacto en estudio) y se intervinieron 14 fiestas privadas.

Por su parte, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario informó que durante la semana se recibieron 42 denuncias de consumidores, se inspeccionaron 18 comercios y se labraron dos actas de infracción.

Por último, las autoridades del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, expresaron: “Comprovincianos, estamos transitando el momento más crítico de la pandemia en el país y en nuestra región. Es mucho el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, y los resultados demuestran que valen la pena”.

“Las noticias sobre los avances de vacunas y tratamientos nos dan esperanza, pero sepamos que son procesos que llevan tiempo para que sean seguros para la población, y hasta entonces, la única vacuna que tenemos es el cumplimiento del distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el uso del barbijo y el cumplimiento de todos los protocolos vigentes”.

“No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, finalizaron.