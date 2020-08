Está en su etapa final la campaña de vacunación escolar en la provincia

Compartir

La provincia de Formosa es una de las primeras en iniciar la vacunación en edad escolar, que se encuentra en su etapa final, así lo señaló el jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, el licenciado Julio Arroyo, quien dio presiones al respecto.

“En el territorio provincial las políticas sanitarias que imparte el Gobierno de la provincia de Formosa no descansan en ningún período del año y, particularmente, en época de invierno se continúa administrando la vacuna antigripal y la vacuna contra el neumococo para toda población de riesgo”, precisó el responsable de vacunación y aclaró que la campaña continuará hasta el 31 de diciembre.

A su vez, destacó que “hasta la fecha, la Provincia no registra circulación del virus de la gripe”; sin embargo instó a la población a vacunarse: “Es fundamental que todos estén correctamente vacunados así como los que pertenecen a grupos de riesgo”.

Por ello, agregó el licenciado Arroyo que si aún hay personas no se han aplicado la vacuna contra la gripe y el neumococo: “Es más que oportuno que lo hagan para de esa manera estar todos correctamente protegidos e inmunizados”.

Por otro lado, el jefe de Inmunizaciones subrayó que la provincia de Formosa fue una de las primeras en iniciar la campaña de vacunación en edad escolar, la cual se encuentra en su etapa final. “Esto es gracias a que el Gobierno de la provincia articuló acciones entre el Ministerio de Cultura y Educación y el Ministerio de Desarrollo Humano permitiendo el acceso y la apertura de las escuelas para que tanto papá como mamá acompañen a los niños de ingreso escolar (de entre 5 y 6 años; y 11 años) a recibir la vacunación oportuna”, precisó, teniendo en cuenta el contexto de pandemia de coronavirus que se vive.

“Por lo que de manera ordenada, -explicó Arroyo- se ha citado a los padres y los alumnos según los grados correspondientes en días distintos para que no haya aglomeración de gente, se ha ofrecido un espacio amplio de vacunación para evitar la aglomeración de las personas y respetando el distanciamiento de dos metros entre cada persona, todos con los barbijos colocados”, marcando además que “los equipos de salud cuentan con las medidas de bioseguridad y protección personal para brindar una vacunación oportuna y segura a todos los niños en edad escolar”.

Por último, refirió el titular de Inmunizaciones de la provincia que en este momento en la ciudad de Formosa se está llevando adelante la vacunación domiciliaria de niños menores de dos años, haciendo notar que “las políticas sanitarias no descansan, seguimos trabajando intensamente para que las vacunas lleguen a todos los formoseños en tiempo y forma”, concluyó.