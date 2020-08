Adaptándose a los nuevos tiempos,chipero se reinventó y vende sus productos con billetera electrónica

Compartir

Un conocido chipero de la zona céntrica de la ciudad, que siempre está ubicado en las afueras de un supermercado sobre la calle España, adaptándose a los nuevos tiempos que corren donde todo es virtual, comenzó a trabajar con la billetera electrónica Onda del Banco Formosa con el fin de que los clientes que no cuenten con efectivo en el momento y quieran levarse el producto, puedan hacerlo a través de esta metodología que cada vez es más usada por formoseños para evitar también circular con dinero en efectivo.

En ese marco, el trabajador en cuestión, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la “nueva adquisición” que realizó para continuar con sus ventas y que el negocio continúe.

“Hay que reinventarse y buscarle la vuelta para poder darle más posibilidades al cliente para que pueda consumir las chipas por eso se me ocurrió trabajar con esto, si la gente no tiene efectivo en ese momento no se deben hacer más drama porque estamos trabajando con la billetera electrónica Onda que trabaja con el Banco Formosa, el cliente viene, pide la cantidad de chipas que quiera, así sea una y le cobramos con la billetera virtual”, explicó.

“El ministro Ibáñez dijo que todos pueden bajar la aplicación Onda así que por ese lado no hay problemas, esto es para no juntar gente en los cajeros ni en los bancos entonces pueden trabajar más armónicamente para que no se aglomere mucha gente en estos lugares”, destacó.

“Estamos trabajando así desde hace unos días y lo bueno es que podemos vender la cantidad que sea, incluso si el cliente quiere una sola chipa, hacemos la transferencia vía celular y ya está, no hay mucho secreto”, aseguró el trabajador ambulante.

Asimismo destacó que “para acceder a la aplicación Onda hay que tener una cuenta en el banco y nada más, tener una caja de ahorro para que el banco pueda habilitar la aplicación entonces el dinero de la caja de ahorro del cliente pasa a mi caja, después el banco nos habilita una tarjeta para retirar en el cajero el efectivo o también podemos comprar en cualquier supermercado o seguir usando la billetera virtual”.

“Esto es automático, el celular larga un ticket donde indica que fue transferido el dinero. Es muy rápido y nos va a ayudar bastante, estoy seguro, nuestros clientes se van enterando que vendemos por esa modalidad más para la comodidad del cliente y así también nosotros podemos vender más”, valoró al finalizar.