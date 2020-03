Coronavirus: se habilitó Unidad de Pronta Atención de Contingencia para posibles casos

Compartir

El director del Hospital Central y médico epidemiólogo, Mario Romero Bruno, informó que se encuentra habilitada una Unidad de Pronta Atención de Contingencia, en Corrientes 1962, para casos sospechosos de contraer la enfermedad coronavirus (COVID-19). El protocolo se activa a través de la línea 107.

«El Centro Regional de Hemoterapia fue reacondicionado para realizar una pronta atención de contingencia y resolver dudas e incertidumbre de la población. Será el primer lugar de atención en caso de que exista un caso sospechoso de coronavirus», comenzó Bruno.

En este sentido contó que el protocolo se iniciaría a través de una llamada a la línea 107 del SIPEC, la cual funciona con líneas rotativas las 24 horas.

«La persona deberá responder a una encuesta ya protocolizada sobre cuáles son los síntomas que tiene, de dónde vino, cuándo, dónde vive, entre otras, y en base a eso se les pedirá que vengan por sus propios medios a éste lugar o también al Hospital Distrital Eva Perón; son los primeros lugares definidos para la atención de casos sospechosos», explicó.

Bruno hizo hincapié en que –para implementar una medida de aislamiento- debe reunir una serie de síntomas, «en primer lugar síntomas respiratorios, fiebre de más de 38 grados, tos, dolor de garganta, enfermedades respiratorias, y que 14 días antes haya estado o viniendo, circulando por China, Japón, Irán, Corea del Sur, Estados Unidos, o en contacto directo con una persona sea positiva; y sumado a eso, tener los síntomas respiratorios; a partir de ahí, corresponde implementar la medida de aislamiento y los diagnósticos correspondientes».

En este lugar también se realizarán la ficha epidemiológica con todos los datos de la persona, se le provee de todos los elementos de protección y se lo deriva, sí, a un aislamiento institucional y hay camas reservadas -en aislamiento- en los hospitales Central, Distrital Eva Perón, la Madre y el Niño, el Alta Complejidad.

Aclaró el director que la unidad de contingencia «no es un lugar de internación, sino que es de primera consulta ambulatoria; y debido a la situación del paciente se lo derivará a determinado establecimiento y se realizará la muestra, el análisis se realiza en el Hospital de Alta Complejidad y luego se descarta -en caso de que así sea- una gripe común, una influenza y en 24 horas se envía una muestra a Buenos Aires para obtener los resultados dentro de las 48 horas».

Además, hizo extensivo el pedido a los establecimientos privados para que dispongan de dos lugares -como mínimo- para internación.

Partes de prensa

Refirió Bruno, que el Ministro de Desarrollo Humano José Luis Décima, indicó que se brinde un parte de prensa diario para llevar tranquilidad y sobre todo, información oficial a la población, ante las constantes informaciones falsas que circulan en internet y redes sociales.

Cambio de hábitos

Por su parte, el doctor Julián Bibolini, Jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital Alta Complejidad, puso en relieve la importancia de la concientización y el cambio de hábito para evitar el contagio de cualquier tipo de afección respiratoria.

«En Formosa aún no hay casos de coronavirus, pero este contexto nos lleva a cambiar de hábitos, como el de compartir el mate o tereré, ya que puede ser un motivo de contagio, no sólo del coronavirus, sino también de gripe, resfríos, faringitis, hay muchas infecciones que se pueden transmitir por esas vías», aseguró.

Para finalizar, aconsejó a la población que no comparta utensilios de cocina, ni se salude con besos o apretón de manos con personas con algún tipo de afección respiratoria, «más allá del coronavirus, debe emplearse a los estados gripales en general», cerró.