Estatales: Vázquez dijo que el 15% es «insuficiente» pero tiene esperanza que habrá otro aumento

Compartir

Linkedin Print

En el piso de Exprés en Radio, Néstor Vázquez, secretario general de ATE-Formosa, se refirió al aumento del 15% para los empleados estatales de la provincia e indicó que es «insuficiente» considerando la gran pérdida del poder adquisitivo de los empleados; pese a esto se mostró «esperanzado» en que a mediado de año habrá otro anuncio de incremento salarial.

«Es insuficiente, teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del salario, más aún en una provincia donde los salarios son bajos», dijo.

Seguidamente, Vázquez se refirió al rol del sindicalista donde expuso que «hay quienes representan al patrón que busca evitar la organización de los trabajadores. Ahí se explica por qué nosotros actualmente tenemos salarios bajos, sobre todo en los municipios del interior».

Recordó entonces que días atrás estuvieron en Pirané donde «los compañeros nos decían que hay una campaña de desafiliación de ATE, ahí hace muy poco se afilió una cantidad importante de compañeros por situaciones de abusos laborales, malos tratos, etc. y la cuestión del salario. Me decían que la campaña es por parte de un gremio de acá de Formosa que pide eso y que le a cambio de darles mejores cosas que nosotros; nuestros recursos quizás son más flacos que ese gremio; pero yo les decía en una reunión que tuvimos con los compañeros que los patrones jamás van a aceptar que los trabajadores se organicen, entonces tratan de evitarlo y creo que hay sindicalistas que representan al patrón y no a los trabajadores».

Dejó en claro que como clase trabajadora «debemos saber claramente que los patrones no quieren que nos organicemos, entonces es normal que van a evitar que se hagan asambleas para discutir los problemas».

Planteos

Consultado si ya tienen pensado algún plan de lucha para mejorar las condiciones de los trabajadores o bien alguna situación que plantearán al gobierno nacional y al de las provincias respondió: »hay compañeros de distintas provincias que plantean empezar a mirar críticamente y empezar a poner fuerza social en las calles reclamando por ejemplo la reincorporación de los compañeros despedidos durante la gestión de Mauricio Macri, con las mejoras salariales que corresponden porque la forma de reactivar el mercado interno es con consumo, es decir, si no hay mejoras salariales no hay consumo, y sin eso no se reactiva nada».

«Nosotros tenemos que visibilizar la necesidades de la clase trabajadora y eso será posible en las calles, ese es un pensamiento mío y que también se expresó con mucha fuerza en una reunión de ATE a nivel nacional, pero también debemos ser cautelosos porque si hacemos protestas u otras acciones deben ser sabiendo perfectamente bien que una cosa es tener el gobierno y otra cosa es dónde se radica el poder; creo que hay visibilizar desde la protesta social realmente quienes tienen el poder económico que es lo que de ultima termina sometiendo aliviando el sufrimiento colectivo», continuó explicando.

Esperanzas de que a mediado

de año habrá otro incremento

salarial para estatales

A continuación, el mismo fue consultado respecto a si confía que más adelante habrá un nuevo aumento de sueldo para los estatales formoseños. «Creo que lo que dice el gobernador Insfrán es que hay un compromiso de rever el aumento a mediado de año y pienso que lo va a cumplir, tengo muchas esperanzas que lo hará y además es extremadamente necesario porque con este 15% estamos diciendo que no recuperamos casi nada de lo que perdimos».

¿Cómo ve la

sociedad al gremialismo”

«Creo que es cierto que hay gente muy rica en el gremialismo, eso no se puede negar, pero yo voy a hablar de lo que hacemos nosotros. En ATE no conozco dirigentes ricos, creo que en general hay un comportamiento muy cercano a la honestidad, a los valores éticos, morales y eso es lo que prevalece», resaltó al ser indagado de cómo los ve la sociedad.

Y prosiguió: «nosotros acá tratamos de abrir las puertas del gremio para hacer cursos, para generar ámbitos de discusión, de encuentro con la sociedad, creemos firmemente que se deben conocer cuáles son las estructuras que generan tanta pobreza, el sufrimiento lo generan estructuras económicas y sociales que nos oprimen, hay estructuras que permiten que los capitales se fuguen hacia afuera, por ejemplo, y eso causa mucho daño al conjunto de la sociedad».

«Somos muy críticos cuando vemos una larga fila en el correo de gente que cobra un plan, pero no tenemos la misma virulencia para con aquellos que fugaron todos los recursos. Lo que creo es que a veces se señala al que tiene un plancito diciéndole que es el culpable de la crisis que tenemos porque no trabaja, pero resulta que no tenemos el mismo ímpetu para criticar a aquellos que fugan millones de dólares y luego se van y viven de turista en otros países. Nosotros tenemos que desnudar las estructuras que nos explotan y pisotean y para eso necesariamente hay que abrir las puertas de las organizaciones sindicales para tomar conciencia; la mayor virtud que puede tener una organización sindical es apuntar a la conciencia colectiva, en especial a la conciencia de los trabajadores para juntos desnudar esas estructuras que nos hacen tanto daño», afirmó.

Visión sobre el gobierno

de Alberto Fernández

En otro tramo de la entrevista, Vázquez se mostró «esperanzado» en la negociación de la deuda. «Creo que todos los que tenemos una minina de conciencia política vemos como preocupante el tema del endeudamiento, y hasta en tanto eso no se resuelva es muy difícil tener las coordenadas de qué recursos quedan, con qué contamos, etc. Ojalá se resuelva pronto porque también este tema del coronavirus nos afectará en términos económicos».

«Estamos en una gran incertidumbre, y solo nos queda tener un poco de esperanza que quienes están negociando el tema de la deuda son gente muy capaz y harán las cosas en beneficio del país y no mirando para afuera», aseveró.

Por último, insistió diciendo que en los últimos años la clase trabajadora fue la más castigada y espera que se ejecuten políticas en favor. «Uno lo ve y es como que siempre es la clase trabajadora la que tiene que pagar los costos de las crisis, siempre pagan los que menos tienen. Hay que acercarse y poner los ojos en las decisiones que van tomando los funcionarios que nos beneficien de una u otra manera. Tenemos que saber disentir entre los que nos hacen bien y los que nos hacen mal, sea del partido que sea», cerró diciendo Vázquez.