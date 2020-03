Mamá de Lourdes, la joven que falleció chocada por un camión: «Me duele que el conductor esté libre»

Compartir

Fabiana Romero, madre de Lourdes Domínguez, la adolescente que falleció tras ser chocada por un camión cuando iba caminando por la vereda en el barrio Juan Domingo Perón, habló con el Grupo de Medios TVO respecto a cómo se encuentra a cuatro meses de la pérdida de su hija y de cómo marcha la investigación del hecho.

«Mi hija ya declaró, se puso muy mal al tener que revivir lo que pasó ese día, yo le decía que hable, que cuente lo que se acuerda», comenzó diciendo.

Reconoció a la vez que se encontraba muy «preocupada» de cómo iba marchando la causa porque «había una abogada que estaba llevando la causa de mi hija. Como se acercó y dijo que nos iba a ayudar yo confié en ella, pero resultó que al final no contaba con ella».

«Pedí el número de expediente y me dijeron que hasta ahora el caso va avanzando», indicó.

Al recordar lo que pasó esa trágica siesta expuso: «mi hija Lourdes venía caminando con su prima y su hermana, habían salido del colegio a las 14:30 horas. Cuando iban por la vereda frenaron porque estaba el camión en marcha, el camionero se fue hacia la calle y les dijo ‘pasen hijas’, entonces cuando justo pasaba Lourdes el rodado hace marcha atrás y la apretó contra la pared».

«Me pregunto yo, si en el camión había tres personas, cómo es posible que nadie se haya dado cuenta», lamentó.

Confió que «aparentemente» el hombre les quiso hacer una broma a las chicas donde «amagó con el camión y se le fue. La verdad que no sé si no entró en cambio, cuestión que cuando hizo para atrás la apretó contra la pared».

«Cuando yo llegué al lugar dl hecho la gente me decía que él se quiso ir, que intentó huir, pero varias personas le dijeron que se quede, que no se mueva porque ya habían llamado a la Policía», recordó.

Seguidamente, confesó que en su casa extrañan a Lourdes y todos los días la recuerdan. «Su hermana no quiere volver al Colegio, es como que no tiene fuerzas, dice que su hermana le hace mucha falta. Ellas eran muy unidas, hacían todo juntas».

«Yo vivo destrozada, pero pongo de mi parte para no quebrarme y que mi familia no me vea mal, es muy difícil que nos tocó pasar», añadió.

Por último, la mujer dejó en claro que no descasará hasta tener justicia por la muerte de su hija y que el responsable pague. «Lo que agranda mi dolor es que el señor esté libre», culminó.

El hecho

Resulta importante recordar que el hecho se registró el lunes 11 de noviembre de 2019, minutos antes de las 15 horas, cuando la muchacha de 14 años fue embestida por un camión que ingresaba marcha atrás para estacionarse en la vereda de un ex local comercial en el barrio Juan Domingo Perón. La adolescente perdió la vida en forma instantánea debido a la gravedad de las lesiones.

Efectivos policiales de la Comisaria Seccional Séptima, de la Delegación Unidad Regional Uno y de la Zona 5 del Comando Radioeléctrico y una ambulancia del SIPEC, se dirigieron al lugar, encontrando el cuerpo sin vida de la víctima.