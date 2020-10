Corrientes: la pileta flotante de Regatas volvió al río

Compartir

Linkedin Print

En un arduo trabajo por parte del Club de Regatas, la pileta flotante fue totalmente reparada y ya se encuentra nuevamente dentro del río luego de 3 meses. Así, la institución encamina la temporada veraniega 2020/21.

En Corrientes de a poco se empieza a sentir el calor, se acerca el verano, y por ello, tras un gran trabajo de sus empleados supervisados por la Capitanía, el Club de Regatas Corrientes reparó casi en su totalidad una de las piletas flotantes del río, pensando en lo que será la temporada de verano.

Luego de comenzar los trabajos en el mes de julio, donde se procedió a retirar la pileta del agua, se cambiaron todas las tablas del fondo, lo que significó unos 400 nuevos tablones de quebracho colorado.

Se eligió este tipo de madera por su dureza, resistencia y grosor, y además se los pintó con pintura asfáltica, la cual impermeabiliza la madera y colabora con la minimización del deterioro debajo del agua.

A la vez, se cambió en su totalidad la malla de acero que recorre el interior de la pileta por una nueva, y se pintó toda la estructura y los tanques flotantes con pintura “epoxi”.

El Capitán de la institución remera, Eduardo Mariño Rey, fue quien estuvo supervisando todo, y comentó sobre el trabajo realizado: “prácticamente es una pileta nueva, las tablas del piso son nuevas, el tejido nuevo, y todo pensando en la temporada que se avecina”.

“Trabajamos para que desde ahora y durante el verano, la pileta, los toma soles, y la playa esté en condiciones para recibir a nuestros socios de la mejor manera”, continuó el Capitán.

También rescató la labor de los empleados del club, quienes fueron los encargados de llevar a cabo semejante trabajo: “fue un trabajo muy arduo, muy duro, pero por suerte contamos con trabajadores de lujo aquí en el club, que siempre se brindan por la institución y por sus socios, además son los que más conocen el río y la pileta, así que con ellos es mucho más fácil”.

Por último, Mariño Rey dijo que “todavía no se permite ingresar al agua por las medidas de seguridad, no hay andariveles, no hay todavía guardavidas, pero a medida que nos acercamos a la temporada nosotros vamos adelantándonos y teniendo todo eso en condiciones. A fines de octubre seguramente tendremos todo preparado y listo para que los socios disfruten del río”.

De esta forma, el Club de Regatas Corrientes realizó un gran trabajo de cara a la próxima temporada de verano que se acerca, para brindarle todas las comodidades y seguridades que los socios requieren.