Es un milagro que aún no haya pasado algo grave en la RN 11. La gente tiene derecho a transitar libremente. No es Justo ni razonable que corten la ruta, de hecho, es ilegal. Que vengan a protestar a la vereda (no en la calle) de Casa de Gobierno o de la entidad pública que corresponda. Las personas que circulan por esa ruta no necesariamente van a pasear a Asunción, la mayoría es gente que trabaja.