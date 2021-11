Costa: «El Bambino Veira violó a un niño y no tiene condena social»

Compartir

Linkedin Print

En medio de su participación en PH Podemos Hablar, Costa cargó duramente contra la falta de condena social contra Héctor Veira, quien estuvo preso 11 meses tras ser encontrado culpable de abusar sexualmente de Praxedes Candelmo Correa, que por aquel entonces tenía 13 años.

Al recordar su adolescencia y momentos traumáticos, trajo el recuerdo de Veira y su actuación en el caso: “Es un tipo que abusó a un niño y no tiene condena social”. Lo hizo al hablar del juicio inminente contra Juan Darthés por el abuso que denunció Thelma Fardín y mencionó su propio caso, cuando tenía 14 años con un hombre de 42.

En ese momento, la humorista no lo vio como algo malo, pero en algún lugar de su ser sintió la necesidad de que sus padres lo supieran. “Necesitaba que se enteren y lo escribí en una carta que encontraron mis viejos en mi casa”, señaló. “Ahora me doy cuenta de que esa situación fue horrenda, pero en ese momento no sentía que estaba mal, hasta me parecía bárbaro. Ahora digo no, porque yo tenía 14 años, tenía la edad del hijo de él”, expresó Costa.

“A veces escucho, y hay una benevolencia en nuestros medios con el caso del Bambino Veira que es asquerosa, inmunda. Es un señor que violó a un niño de 14 años, que por más que Praxedes se sentía una nena, era un nene. Y el horror del padre en esa situación”, dijo. “Les parece sumamente divertido este mi….. Y él no tuvo condena, estuvo pocos meses preso. Hay una Justicia de justicia, y hay una Justicia de los hombres”, agregó.

“No es divertido ni carismático. Es un señor que no pagó su condena y lo lamento, porque sé que me va a traer un quilombo terrible, pero a ella se la revictimizó, se la juzgó, se la burló muchos años; y por suerte eligió una carrera de servicio al otro, porque es enfermera y pudo resignificar todo su horror ayudando al otro”, continuó la invitada al ciclo de Telefe sobre la protagonista del caso que hace décadas conmovió al país.

“Pero la verdad es que el Bambino Veira es un tipo que violó a un niño y no tiene condena social, porque no la tiene. Y se habla de sus chistes, se habla de sus anécdotas. Es un asco. A mí me da mucho asco, él y todos los que se ríen de las cosas que dice”, sentenció.

Recordemos que en el hecho ocurrió el 17 de octubre de 1987, un adolescente de 13 años llamado Sebastián Candelmo se lo encontró en una calle del barrio porteño de Caballito y le pidió un autógrafo al Bambino. Según la Justicia, el entonces director técnico le dijo que su lapicera no andaba bien y lo invitó a subir a su departamento. Allí, le ordenó que se bajara los pantalones y luego lo abusó sexualmente.

Meses después, la Justicia investigó a Veira y el 4 de abril de 1988 lo encontró culpable en primera instancia por el delito de tentativa de violación y promoción de corrupción de un menor, por el que fue condenado a 4 años de cárcel. Sin embargo, el director técnico apeló la sentencia ante la Cámara del Crimen y fue absuelto.

Apenas veinte días más tarde, la Corte Suprema de Justicia consideró arbitraria la decisión y ordenó dictar un nuevo fallo. Finalmente, en 1991 Veira fue sentenciado a 6 años de prisión por violación consumada. Tras la nueva resolución judicial, Veira fue enviado a la cárcel de Devoto para cumplir su condena. Allí estuvo 11 meses, hasta que la Corte Suprema volvió a tomar el caso y bajó la calificación a tentativa de violación, fijó la condena en 3 años y lo liberó.

Rebautizada como Práxedes Candelmo Correa a los 47 años, logró superar sus adicciones, la discriminación y las situaciones al límite que vivió cuando cayó en la prostitución y se recibió de enfermera: hoy trabaja desde hace seis años en el área de cuidados críticos del Argerich.

Compartir

Linkedin Print