COVID-19: neumonólogo destacó el trabajo en Formosa y pidió respetar la cuarentena porque el virus va a «llegar»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el médico neumonólogo formoseño Juan Manuel Viudes, quien actualmente presta servicio en el Hospital Italiano (provincia de Buenos Aires) se refirió a las grandes aglomeraciones de personas registradas el viernes último en las entidades bancarias de todo el país lo cual calificó como una «una bomba viral». Además, resaltó que «en el caso de Formosa se reducen las posibilidades de contagio porque no hay circulación» pero «por eso hay que ser más obsesivos con el aislamiento».

«Hay que recordar que en Italia se cree que lo que disparó la pandemia fue un partido de fútbol entre un equipo local y un equipo de Valencia. Ocurrió en la ciudad de Bergamo, que fue el epicentro y explica por qué hubo tantos fallecidos ahí. Se llaman bombas biológicas, es decir, es un conglomerado de gente asintomática que ya sabemos que está transmitiendo la enfermedad; uno o dos días antes de que aparezca la fiebre o los síntomas específicos de la enfermedad ya se está transmitiendo y con gran carga viral. Esto se pudo constatar en Italia. En España fue el 8M, una fiesta que se hizo sabiendo que ya había circulación viral, y en Israel fue en una fiesta religiosa», comenzó contextualizando el especialista

Al referirse a la aglomeración registrada el viernes último explicó: «con dos días así, de bancos llenos de gente a menos de un metro y medio es la famosa bomba viral, donde se dispara el virus de una manera impresionante que lo vamos a ver reflejado -espero equivocarme- dentro de 14 días, con un aumento exponencial de casos».

«Es un virus perfecto en su capacidad de infectar que un ser humano no pudo haberlo hecho porque tiene un problema, es decir, los daños que va a provocar son a largo plazo y la gente por ahí no se da cuenta que está sumando daño, los resultados se van a ver en 14 días», continuó.

Asimismo, reconoció que Italia y España llegaron tarde a la cuarentena, a diferencia de nosotros que «lo hicimos muy bien» y «cuando ellos implementaron el aislamiento ya se había disparado el virus, metieron gente adentro de las casas que ya estaba contagiada pero como no tenían los síntomas creían que estaban a tiempo y contagiaron a toda la familia».

«Ecuador nos dio el ejemplo para que entendamos, que este virus no es tan mortal como creemos, solo el 2% se muere, lo que pasa que esa es la punta de la pirámide, pero la base es tan ancha», confió Viudes.

Formosa

Seguidamente, al hablar de Formosa expuso que «solo hay tres provincias que no tienen circulación viral y es más difícil la inafectación. Así que se tendría que ser más obsesivo para mantener ese estándar del punto de vista sanitario que tiene Formosa, que realmente es un orgullo a nivel nacional».

Consultado por cuál sería la explicación de no tener casos positivos de COVID-19 en Formosa respondió: «creo que el formoseño en general respeta mucho su gobierno que es firme, y para estos casos se necesitan gobiernos así. El pueblo argentino necesita ser gobernado con algo de perseverancia en las ordenes, pero sin ser autoritario. En salud cuando se trata de una pandemia se deben tener decisiones firmes».

«Para mi Formosa es un ejemplo en cuanto a las políticas implementadas, el hecho de que Paraguay también se haya puesto firme ayudó bastante. Este buen trabajo que se está haciendo hay que incrementarlo porque es un hecho que el coronavirus va a llegar, el desafío es que el contagio sea paulatino por eso hay que respetar la cuarentena», culminó diciendo el medico neumonólogo.