COVID-19: se acentúa la campaña de vacunación en la provincia

Avanzó la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la provincia, sumándose un nuevo grupo a la inmunización. Se trata de los niños de entre cinco y once años, quienes ya están habilitados para recibir la tercera dosis de refuerzo.

La vacunación estará disponible en todo el territorio provincial, tanto en el interior como en la capital, en los centros de salud, hospitales y vacunatorios fijos habilitados, donde los niños deben asistir acompañados por sus padres o tutores, con el DNI en mano.

A su vez, en el horario de 8 a 13 horas, fueron inoculados los residentes de Comandante Fontana, Bartolomé de las Casas, Coronel Bogado, Alto Alegre, Colonia San Carlos, Rincón Florido, Subteniente Perín, Riacho de Oro, Ibarreta, Colonia Reconquista, Colonia Juanita, Los Inmigrantes, Estanislao del Campo, Colonia Juan B. Alberdi, Soldado Salvatierra La Soledad, Tres Pozos, Las Choyas y Km 503 N.R.B.

En esas localidades fueron alcanzados con la tercera dosis los niños de cinco a once años; con la tercera o cuarta –según les correspondía- los adultos mayores de 40 años y las personas inmunosuprimidas mayores de 13 años; y con la tercera dosis los niños con 12 años cumplidos con el esquema de la vacuna Sinopharm.

Vacuna y cuidados

La licenciada María Rosa Arguello, jefa del centro de salud de Bartolomé de las Casas, destacó la concurrencia tanto de mayores como de niños al vacunatorio.

En ese sentido, marcó la importancia de que los formoseños se apliquen las dosis de refuerzo, según les corresponda, al igual que insistió en seguir cumpliendo las medidas de cuidado personal, como el uso del barbijo.

“Debemos nuevamente insistir en esto, porque se relajó un poco en estos últimos meses. Si bien no se dejó de utilizar del todo (el barbijo), por ahí algunas personas se han relajado en cuanto a su uso en la vía pública”, dijo.

Y agregó: “Tenemos que continuar trabajando arduamente en la concientización porque esto nos ayuda a prevenir las infecciones en la población”.

“Se está trabajando fuerte en la campaña de vacunación para completar las vacunas de calendario y con el refuerzo contra el COVID-19”, acentuó.

Felicidad

Del mismo modo, desde tempranas horas, residentes de Clorinda acudieron al vacunatorio fijo del Hospital Cruz Felipe Arnedo para que sus hijos de cinco a once años fueran inmunizados con la tercera dosis.

Según refirió una vacunadora de dicho centro, la licenciada Lucía Gómez, con ese grupo etario “se trabajó con la vacuna Pfizer pediátrica”.

En esa línea, en diálogo con esta Agencia, la enfermera Miriam Genes, jefa de Vacunación del Distrito N° 12, consignó que “la vacunación se llevó adelante en los centros de vacunación que tenemos en Clorinda”.

Remarcó que “los papás acercaron a sus niñitos a vacunarse, así que es una gran noticia porque de esta manera estamos protegiendo a nuestros seres queridos que son nuestros hijos”. “Más que felices con esta nueva jornada de vacunación”, acotó.

Asimismo, esclareció que “no se aplicó la vacuna Pfizer que es para los adultos, sino la pediátrica. Es específicamente para nuestros pequeños, así que está todo sincronizado para que todo salga perfecto”.

Por último, instó a los adultos mayores de 40 años que aún no se aplicaron la cuarta dosis a que concurran a un centro vacunatorio y se inmunicen, porque “los casos están subiendo en la Argentina”.

Jueves 2

Este jueves 2 se continuará, de 8 a 13 horas, con la inmunización con los residentes de Pozo del Tigre, Misión San Nicolás, Colonia 67, Pozo Verde Soldado Villalba, Villa General Urquiza, Campo Alegre, Paso Naite, Colonia Muñiz, Las Lomitas, Campo del Cielo, Punta del Agua, Juan G. Bazán y Fortín Soledad.

