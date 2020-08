Crece la preocupación en el sector gastronómico ante el no retorno de la actividad

Compartir

Linkedin Print

Eusebio Salinas, secretario general de UTHGRA (Unión de trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), seccional Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló de la situación del sector donde manifestó que no hay respuestas de ningún tipo y que la realidad es crítica.

“Ayer fue nuestro día, no hubo nada que celebrar teniendo en cuenta que hay compañeros que no están trabajando y son pocos los que sí, estamos esperando que más adelante nos den la posibilidad de que se normalice la situación”, comenzó diciendo

Seguidamente expuso que cada día se suman más comercios que “bajan sus persianas” y que “nuestra mayor preocupación es el tema de la salud porque tenemos muchos afiliados oncológicos, con VIH, etc, que deben utilizar medicamentos que son caros; el viernes nos llegaron y debemos abonarlo, se trata de una suma importante que hoy podemos cubrir pero no sé mañana”.

“Presentamos el protocolo para ir retornando a la actividad pero hasta el momento no hemos tenido respuestas, no nos llamaron, absolutamente nada, entonces cuando el afiliado nos pregunta no sabemos qué decirle”, confió.