Créditos para motos del Banco Nación: Rubén Schreiber explicó los alcances y cómo tramitarlos

Compartir

Linkedin Print

El Banco Nación informó que se encuentra habilitada la línea de crédito para la adquisición de motos de fabricación nacional, en más de 200 concesionarias de todo el país, que permitirá comprar unidades de hasta $ 200.000 a un plazo único de 48 meses y una tasa final del 28,5%.

Vale decir que esta línea de financiamiento es un proyecto conjunto entre el Banco Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo, que aportó una bonificación de 10 puntos porcentuales de la tasa de interés, ya incluida en el 28,5% final, se informó oficialmente.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el gerente del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Formosa, Rubén Schreiber detalló que después de meses se pudo instrumentar esta línea de crédito, la cual fue anunciada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández en el mes de septiembre. “Luego de un trabajo en conjunto entre el Banco Nación, el Ministerio de Desarrollo Productivo y las distintas cámaras que agrupan a las concesionarias de motocicletas se llegó a un acuerdo, a un punto donde se pudo instrumentar está operativa”, comenzó detallando.

Seguidamente explicó que “quienes pueden acceder son todas aquellas personas humanas que estén en condiciones de tomar un crédito, no deben estar afectadas en ninguna empresa calificadora de riesgo”.

“El monto va de $67.000 hasta $200.000 en un plazo único de 48 meses. En cuanto a la tasa de interés hay que diferenciar a aquellos que cobran sus haberes con el Banco Nación ya que en ese caso la tasa es 28,5 nominal anual, mientras que para aquellos que no perciben sus haberes en el Nación la tasa es del 37,5, acá ya está incluida la bonificación de los 10 puntos que aporta el Ministerio de Transporte”, aseveró.

Resaltó Schreiber que el apoyo es hasta el 100% del valor de la moto, es decir, no se admiten montos menores. “Si la moto sale $100.000 el Banco te prestará ese dinero”, clarificó.

Inscripciones

Al ser consultado por la inscripción indicó que todo es a través de la página web del Banco.

Los interesados deben ingresar para anotarse a https://www.bna.com.ar/ y deberán completar la documentación de forma presencial.

La comercialización de las unidades se realizará a través de la red de concesionarios que tienen acuerdo con la entidad.

La selección del producto se efectúa mediante el Marketplace incorporado en el sitio del Banco: https://tiendabna.com.ar/mi-moto, donde se exhibirán los distintos modelos de las motocicletas.

“El interesado debe ingresar con el Cuil y el correo electrónico; debe validar la identidad y luego de eso recibirá un correo donde le informarán sí su préstamo fue aprobado o no y el monto al cual puede acceder. Seguidamente debe ingresar a la tienda del Banco en el cual estarán detalladas las distintas marcas y modelos, cuando seleccione a nosotros nos llegará esas información -todo vía mail- y citaremos al cliente para que concurra al Banco a los fines de firmar la documentación correspondientes”, detalló el Gerente del Banco Nación explicando que “luego de los tramites se informará a la concesionaria que el cliente tiene acordada una operación de tantos pesos para tal moto”.

Al referirse a los montos, asintió que es el Banco quien realiza la evaluación financiera, en relación a los ingresos que tiene el cliente y la deuda que mantiene en otra entidad financiera.

Por último, al hablar del cupo para esta línea señaló Schreiber que “el Banco Nación destinó para esta línea de crédito una partida total de dos mil millones de pesos a nivel nacional, y en principio esta operatoria está vigente hasta el 30 de abril del año próximo”.

Compartir

Linkedin Print