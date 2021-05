Crimen en Núñez: el hombre asesinado a puñaladas había ingresado con dos mujeres a su departamento

Compartir

Linkedin Print

Horas después de descubrirse el brutal asesinato de un hombre de 74 años, cuyo cuerpo encontraron con dos cuchillos clavados en la espalda, en su departamento de Núñez, trascendieron las imágenes de la última vez que ingresó a su edificio. El video sería del lunes por la noche y se lo ve acompañado por dos mujeres.

La macabra escena fue descubierta por la hija de la víctima, que sostuvo que fue el miércoles al domicilio de la calle Ciudad de La Paz al 3300 porque hacía varios días que no podía comunicarse con su padre.

Unos minutos después alertados por un llamado al 911, los efectivos de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y constataron la muerte del hombre, que había sido brutalmente apuñalado. Además de los cuchillos en la espalda, el cuerpo de la víctima, identificada como Adrián Enrique Muñoz presentaba distintos cortes.

Como parte de la investigación, se están analizando los videos que registraron las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, que trascendieron horas después de conocerse el crimen, se captó al hombre cuando llegaba al edificio acompañado por dos mujeres más jóvenes. Se los puede ver cruzando la calle Ciudad de la Paz, sobre la que está ubicado el edificio.

Con respecto a las acompañantes de Muñoz, se puede distinguir solo que llevaban el barbijo colocado, una de ellas tenía una pequeña cartera en la mano y la otra un bolso más grande.

Según el testimonio de la encargada del edificio y también de la hija de la víctima, la situación en principio no despertó sospechas porque Muñoz tenía relaciones ocasionales. Por otra parte, de acuerdo con la declaración de uno de los vecinos, por la noche del lunes se escucharon ruidos provenientes del departamento del hombre, a los que no les prestó demasiada atención.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación a cargo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, el hombre tenía dinero en efectivo encima, por lo que, en principio, la hipótesis no sería la de un asesinato en ocasión de robo.

“Tenemos videos de un local de la cuadra donde se ve la llegada de la víctima con las dos mujeres. Pero seguimos en búsqueda de más imágenes que nos ayuden a identificar a las sospechosas”, detalló a la agencia Télam uno de los investigadores policiales.

El caso es investigado por el fiscal José María Campagnoli, de la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez, que aguardaba los resultados de la autopsia y el informe de los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) que trabajaron en la escena del crimen.

Compartir

Linkedin Print