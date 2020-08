Cris Morena e Isabel Macedo anunciaron la fecha del regreso de “Floricienta” y recordaron anécdotas de la tira

Compartir

Linkedin Print

La llegada del coronavirus a la Argentina interrumpió rodajes y canceló proyectos televisivos, acentuando la crisis que hace tiempo vive la industria. No solo los actores, sino muchos otros trabajadores vinculados a la pantalla chica están sin trabajado, o tuvieron que reducir notablemente su actividad por la pandemia. Ante esta situación, la emisión de ficciones nacionales es un gran alivio para los artistas, ya que generan un ingreso fundamental por el derecho de propiedad intelectual.

Por este motivo muchos actores manifestaron su alegría cuando, a mediados de mayo, Telefe anunció el regreso de Floricienta a su pantalla. Por supuesto, los fans de la serie que se emitió en 2004 y 2005 trasladaron su alegría a las redes sociales al conocer la noticia, y también manifestaron su desazón a medida que pasaba el tiempo y la promesa no se hacía realidad.

Pero la espera terminó. A través de una transmisión en vivo por Instagram, Cris Morena e Isabel Macedo anunciaron la fecha y la hora del regreso de Floricienta: la popular ficción juvenil protagonizada por Florencia Bertotti podrá volver a verse por Telefe a partir del lunes 24. Se emitirá de lunes a viernes a las 18. “Tengo una felicidad total. Va a ser una gloria. Es un día después de mi cumpleaños así que es un regalo maravilloso que me hace el canal y la vida”, aseguró la productora.

Cris Morena le dio el pie a Macedo para revivir anécdotas de Floricienta. La actriz por primera vez dio detalles del día en el que quedó seleccionada para interpretar el papel de Delfina, la antagonista de la ficción. “Me llamaron para audicionar justo cuando estaba por empezar a grabar una novela con Raúl Lecouna y le digo ‘mirá, me apareció un personaje tan lindo, me mandaron la descripción y es espectacular”, comenzó con su relato la esposa de Juan Manuel Urtubey.

“Fuimos con mi mamá a la audición. Ella le rezaba a todos los santos que se te ocurran y se quedó en el auto. A la vuelta, camino a casa, me compré todas las versiones de Cenicienta que se te ocurran, todos los DVDs del dibujito animado, todo, y los vi esa noche. Tipo siete y media, ocho, suena el teléfono. Yo estaba con todos mis sobrinos y mi mamá. Nunca lo conté en mi vida, pero fue tan emocionante, estaba tan contenta… Nunca imaginamos lo que iba a pasar, realmente creo que fue un personaje que creció un montón y me dio tanta alegría hacer”, contó.

Macedo señaló que el hecho de que su hija la pueda ver próximamente haciendo esta tira es una carga emotiva extra para ella. Y recordó que cuando Floricienta estaba al aire, muchos chicos se ponían a llorar al verla en la calle porque su personaje era realmente malvado.

La actriz aseguró que para ella Delfina no fue un personaje más: en su piel hizo obras en el Gran Rex, el Luna Park y la cancha de Vélez: “Nos iban a ver 50 mil personas por función. Fue lo más cercano a ser cantantes. Para mí fue realmente un sueño formar parte del programa. Lo voy a recordar siempre con todo el amor del mundo”.

Al igual que otras producciones de Cris Morena, Floricienta trascendió las fronteras y llegó a Israel. El elenco viajó hasta allí para presentarse con su obra: “Ese viaje fue una locura. No exagero cuando digo que éramos como estrellas de rock. No podíamos circular por la gente que se nos tiraba encima de las combis”.

Cris Morena recordó que cada integrante del equipo tenía asignado un guardaespaldas personal. “Para ir a los cuartos ellos entraban primero con una tarjeta y miraban para todos lados. Era como una película porque estábamos en una zona medio de riesgo y tenían todo pensado: revisaban las cortinas, los balcones, el baño… Una vez que estaban tranquilos nos dejaban entrar al cuarto”.