Crisis total entre Jorge Sampaoli y Flamengo

La relación entre Jorge Sampaoli y Flamengo está en el momento más tenso desde que asumió el 14 de abril del corriente año. El vínculo, que pende de un hilo, tiene una sola justificación: la final de la Copa de Brasil frente al San Pablo que se disputará a mediados de septiembre. Un vestuario completamente partido, el presidente empecinado en defender al entrenador y la sombra de un importante técnico argentino como sucesor son algunos de los tintes de una historia que tendrá nuevos capítulos pronto.

Diversos medios de Brasil aseguran que Sampaoli no terminará el año en el Flamengo. El empate sin goles frente a Internacional generó que personas importantes en el día a día del club pidieran la destitución inmediata del argentino, pero la postura pública de Rodolfo Landim el lunes frenó esa posibilidad. El mandamás del Mengao afirmó rotundamente que Jorge seguirá al mando en los partidos decisivos contra el San Pablo. Responsable de su nombramiento, cree que no es el momento adecuado para un cambio de mando.

Del otro lado del relato, Sampaoli tiene sus roces con la directiva: quería más refuerzos además de Allan y Luiz Araújo, quería dejar ir a parte del plantel y mantiene una escasa comunicación con la dirección de fútbol. Vale recordar que el punto de inflexión de la relación se produjo el 29 de julio, cuando el ex entrenador Pablo Fernández le pegó un puñetazo en la cara a Pedro en el vestuario, durante la victoria por 2-1 ante el Atlético Mineiro.

Figuras clave del Flamengo esperaban que Jorge renunciara en solidaridad con la salida del integrante de su cuerpo técnico, pero eso no ocurrió y la herida nunca se cerró. Con el respaldo oficial del presidente y la oposición de gran parte del club, el argentino sabe que su etapa en el Mengao está en sus últimos instantes. Según agregó O Globo, su suerte en la final de la Copa de Brasil determinará si la ruptura se produce en septiembre o si se aplaza hasta finales de año.

Por su parte, Lance aseguró que “no hay diálogo entre el entrenador Jorge Sampaoli y los jugadores y el personal” y que “el escenario es de total inestabilidad”. En privado, la danza de sucesores comienza a tomar fuerza con un conocido del Brasileirao: Tite, actualmente está libre en el mercado, es la primera posibilidad. En palabras del medio Flaweb, la opción cuenta con el visto bueno de las voces más activas en el departamento de fútbol y es el favorito en estos momentos para la próxima temporada.

Sin embargo, el mismo portal sorprendió con la inclusión de Marcelo Gallardo como una posibilidad. “Aceptará el reto siempre que le paguen 4 millones de reales por temporada. Antes, la petición,según el mismo medio, era de 4,5 millones de reales, aunque no hay referencias concretas desde Argentina de un contacto ni formal ni informal, menos con un Dt trabajando. Gallardo también querría “las llaves del club para tomar todas las decisiones futbolísticas. Sería un fichaje espectacular”, explicó el sitio sobre la posibilidad.

El Muñeco quedó sin contrato con River Plate el pasado 31 de diciembre de 2022 y desde ese entonces está a la espera de una oferta de Europa que lo seduzca. Al no encontrar un proyecto que lo mueva desde el otro lado del Atlántico, Brasil no deja de ser un destino tentador y más si se trata de un club poderoso, justamente el que lo venció en la final de la Copa Libertadores 2019 en Lima. Gallardo tiene el respeto por parte del fútbol brasileño y cruzar la frontera sería realmente una sorpresa para Sudamérica.

