Cruces por la Presidencia Provisional del Senado: Maciel criticó a Senadores de Unión por la Patria

La diputada de la Libertad, Trabajo y Progreso, Emilia Maciel en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los cruces entre la Libertad Avanza y Unión por la Patria en la Cámara Alta por el cargo de Presidente Provisional del Senado, aclaró que no le parece raro que así sea porque «de esa gente nunca espero nada bueno, no dejan gobernar».

Maciel comenzó diciendo: «participé del acto. Considero que la gente lo eligió y corresponde que jure por un nuevo mandato».

Y añadió, «no esperaba ningún discurso en relación a lo que hará durante los 4 años venideros. Me parece que en la jura de sus ministros es que él hablará para la gente que esta esperando anuncios y demás cuestiones y teniendo en cuenta que todos los anuncios dados en el año han sido completamente insuficientes».

En cuanto a si la han convocado para alguna sesión para lo que resta del año, explicó que no que no hay novedades.

Jura de Milei

El hecho de que la gente lo haya aplaudido por decir que se vendrán ajustes, señaló que «eso tiene que ver con que él hizo una campaña electoral en base a la verdad y eso fue lo que ha dicho en su discurso».

Paoltroni como presidente

provisional del Senado

En relación a si cree que frenarán la posibilidad de que Paoltroni vaya como presidente provisional del Senado dijo, «yo de esta gente no espero nada bueno, nunca han sido muy democráticos. No espero nada bueno de ellos porque además ya han mostrado claros indicios de que no respetan a la voluntad popular y siempre le buscan la vuelta para no dejar que un opositor gobierne”.