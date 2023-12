Jofré prestó juramento ante el HCD y asumió un nuevo mandato como intendente de la ciudad

Luego de prestar juramento ante el Honorable Concejo Deliberante, el Ing. Jorge Jofré asumió su tercer mandato como intendente capitalino, tras obtener la mayoría del voto popular en las elecciones del 25 de junio.

“Uno siempre tiene que comenzar una gestión con esperanza, con ganas de seguir trabajando para los formoseños, esperando lograr lo mejor para los vecinos y vecinas de la ciudad”, expresó el jefe comunal una vez finalizada la ceremonia. “En este nuevo período seguiremos trabajando, consiguiendo recursos para seguir brindando los servicios que corresponden, y sobre todo, desde el punto de vista humanista, tener en cuenta la remuneración de las personas que trabajan con uno, llámense empleado municipal o cooperativista; tenemos que garantizar eso, y tratar de que este ajuste que se viene no pase por la gente”, aseveró Jofré.

Al referirse al soporte incondicional del gobierno provincial, precisó: “Nosotros contamos de manera constante con el apoyo del gobernador Gildo Insfrán, lo cual siempre es importante para el municipio, puesto que ayuda a la ejecución de obras y para cumplir con otros compromisos, como el pago de haberes o de aguinaldo; y seguiremos trabajando juntos porque aquí tenemos solo objetivos que tienen que ver con el bienestar del formoseño”, adelantó.

Con respecto a la asunción del nuevo presidente de la Nación, declaró: “Me genera un poco de incertidumbre por lo que se viene, fue claro con que el ajuste será necesario, no obstante no debe llegar a la gente”, remarcó. “Si bien la provincia cuenta con recursos tampoco podemos pensar que el estado provincial es infinitamente sustentable económicamente; el gobierno de la provincia también tiene sus obligaciones, tiene que atender la salud, la educación, la seguridad y colaborar con todos los municipios. Pero si disminuyen los recursos coparticipables, esto podría afectar a todas las provincias”, advirtió el jefe comunal.

“Las obras que tenemos en el municipio se realizan con fondos nacionales, provinciales y con fondos propios, así que de acuerdo al presupuesto que se apruebe dentro de poco a nivel nacional y luego a nivel provincial, veremos cómo queda el nuestro. Debemos tener en cuenta que la economía está estancada y la inflación sigue, y al estar estancada no hay crecimiento”, afirmó.

“Ya pasamos el gobierno de Macri, pasamos la pandemia, pasamos inundaciones, así que estamos acostumbrados a los momentos difíciles – aseguró –, solo espero poder sortear la situación actual porque me debo al pueblo que me votó, y lo que más quiero es que el pueblo esté bien, solo que tengan un poco de paciencia si nos lleva tiempo solucionar algunos problemas”.

Finalmente, Jofré agregó: “Tenemos una planificación seria y responsable de la ciudad, sabemos cuáles son los problemas para solucionar, y haremos lo posible para seguir mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes” concluyó.