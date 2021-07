Cuál es la promesa futbolera que Pampita le hizo a su hijo Bautista Vicuña: “La voy a pagar en cómodas cuotas”

Compartir

Linkedin Print

En medio de una entrevista con Matías Martin, la conductora de Pampita Online reveló en qué quedó con su hijo mayor si la Selección Argentina de Fútbol clasifica al Mundial de Qatar 2022.

El sábado pasado y después de 28 años, la Selección Argentina de Fútbol volvió a celebrar luego de vencer 1 a 0 a Brasil en la final de la Copa América, disputada en el mítico Maracaná. La alegría del triunfo llenó de felicidad cada esquina del país y les dio una inyección de optimismo a los hinchas del equipo que lidera Lionel Messi y dirige Lionel Scaloni; especialmente de cara al próximo mundial a disputarse en Qatar.

Entre los muchos fanáticos famosos que tiene la Selección, se destaca Carolina Pampita Ardohain, quien viene siendo parte de la hinchada argentina en los últimos mundiales. Y para seguir con el fragor festivo después de la copa, entrevistó a Matías Martin, periodista deportivo que fue parte de la transmisión en la TV Pública, y que contó sus sensaciones con el devenir del equipo nacional en el torneo continental disputado en Brasil.

“Fue muy emocionante, Goyco (Sergio Goycochea, histórico arquero de la Selección) fue viral por los penales, que son su especialidad. Y cuando estaba atajando Dibu (Emiliano Martínez, el golero actual y héroe en la semifinal contra Colombia), él se tiró al piso, gritaba… quería que gane Argentina más que cualquiera, cuando en el último título él había estado. Goyco tiene la camiseta tatuada, es una leyenda”, elogió a su compañero de transmisión más célebre. Y agregó: “Compartir la transmisión con él y con el relator Pablo Giralt, que hizo un relato muy emotivo, fue especial”.

“¿Te vas a Dubai para el Mundial?”, quiso saber la conductora. Y Matías le dijo: “Y, bueno… Hay que clasificar primero”, apelando a la cautela. Ahí, Pampita le señaló: “Hay gente que ya está comprando el pasaje ahora porque después sube todo”.

“Sí, sube todo”, coincidió Martin, e hizo un análisis respecto al futuro de la Selección y de cara a las siempre complicadas eliminatorias sudamericanas. “Quedan 8, 10, partidos en eliminatorias en 10 meses. Termina en marzo. De marzo a noviembre hay como un hueco y ahí podés sacar los pasajes, llevar a toda la familia”, dijo, y contó una anécdota doméstica relacionada con la posibilidad de disfrutar y trabajar en el Mundial. “Mis hijos me dijeron: ‘¿Vamos?’. Y yo les dije: ‘¿Perdón? Pará que clasifique, que me confirmen a mí’”, contó el periodista y conductor del ciclo radial Todo Pasa (Urbana Play).

Ahí fue que Pampita recordó que después de haber vuelto del Mundial de Rusia, en 2018, a Bautista Vicuña, su hijo mayor, le había hecho una promesa. “Yo tengo que ir. Yo voy a todos. Desde Corea, Japón, que fui madrina, voy siempre. A mí me encanta. La vez pasada, el más grande se quedó llorando. La próxima lo tengo que llevar. Así que en cómodas cuotas, tengo que empezar a pagar el pasaje”, contó.

Compartir

Linkedin Print