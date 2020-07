Cuarentena: descubren fiestas de 15, boliches abiertos y partidos de fútbol

Compartir

Un cumpleaños de 15 multitudinario y clandestino, un torneo de truco, riñas de gallo, fiestas y reuniones en boliches fueron descubiertas por las fuerzas de seguridad durante el fin de semana en todo el país, lo que derivó en decenas de detenciones y cientos de personas multadas y con contravenciones por no respetar las restricciones ante la pandemia del coronavirus, según informes de las autoridades locales.

Uno de los casos fue descubierto ayer en la ciudad de La Plata, cuando los propietarios de una vivienda fueron notificados judicialmente por el inicio de una causa por violar las medidas de aislamiento, luego que se difundieran a través de las redes sociales las imágenes de unos 30 jóvenes bailando y bebiendo durante una fiesta clandestina.

En Santa Fe, la Secretaría de Control municipal intervino en una fiesta con más de 400 invitados en un salón del norte de la ciudad, donde se festejaba un cumpleaños de 15.

El mismo organismo municipal detectó también que en un club barrial de la misma ciudad se realizaba otra fiesta que tenía a más de 200 participantes, y descubrió dos reuniones más con 20 personas cada una en el centro y el norte de la ciudad.

En todos los casos se desalojaron los lugares y se confeccionaron las actas de infracción para los organizadores y los asistentes.

En Santiago del Estero las autoridades policiales descubrieron que en una finca se realizaba una riña de gallos en la cual participaban más de 15 personas, que ante la presencia de los efectivos se dieron a la fuga y solo se demoró a tres participantes que quedaron a disposición judicial.

La Policía de Formosa, por su parte, debió realizar actas de infracción a personas que participaron de cinco fiestas privadas, a locales que vendían bebidas alcohólicas de madrugada (que fueron clausurados) y conductores circulando en estado de ebriedad y sin permiso.

En distintos barrios formoseños se detectaron en la madrugada de ayer reuniones en casas particulares, “con música fuerte, bebidas alcohólicas y violando las medidas sanitarias, por lo que se confeccionaron las actuaciones procesales del caso”, informó un investigador policial.

Además, los efectivos revelaron que hubo operativos por agua para evitar la circulación de embarcaciones sobre el río Bermejo y zonas fronterizas. En varias ciudades de Entre Ríos la policía recibió numerosas denuncias por fiestas y reuniones clandestinas, y secuestraron alrededor de 20 vehículos sin permiso de tránsito y conducidos por personas en estado de ebriedad.

Una de ellas ocurrió en un complejo de departamentos de la ciudad de Federación, donde unas 25 personas fueron notificadas y unos 17 autos fueron secuestrados luego de clausurarse una fiesta, mientras que en Concordia se registró una fiesta clandestina en el barrio Golf Club.

Lo mismo sucedió con casi 40 personas que festejaban un cumpleaños en Concepción del Uruguay, donde, si bien se encuentran habilitadas las reuniones familiares, tienen una participación máxima de diez personas.

En Tucumán fueron clausurados y desalojados cinco locales, entre ellos un reconocido boliche ubicado en Yerba Buena, donde según el informe oficial se encontraron a casi 200 personas con música a gran volumen, mientras el titular del lugar negó que hayan hecho una fiesta y sostuvo que el lugar “funciona como bar pero no es un boliche ni se organizan fiestas clandestinas”.

Un grupo de 100 personas que observaba partidos de fútbol en el barrio Campo Norte, en la capital tucumana, fue dispersado por la Policía. En Jujuy el domingo fue clausurado un local gastronómico en el acceso al barrio Alto Comedero, que no cumplía con el protocolo para bares y restaurantes, y en el que se encontraban cerca de 40 personas que estaban participando de la “despedida de la noche jujeña”, con música con alto volumen, pantalla gigante, tragos y sin guardar las medidas mínimas de prevención por la pandemia.