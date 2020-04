Cuarentena: siguen las quejas por el estado en que se encuentra la Escuela de Cadetes de la Policía

Compartir

Formoseños que viajaron hacia otros puntos del país a buscar familiares varados, sobre todo estudiantes, en los días que el estado nacional permitió viajes de repatriaciones en autos particulares, continúan sumando denuncias por las malas condiciones en la Escuela de Cadetes -uno de los centros de alojamiento- donde se encuentran realizando el aislamiento obligatorio, algo que además va en contra de lo que les manifestaron al momento de viajar donde la Policía les aseguró que realizarían la cuarentena en sus respectivos domicilios.

Iván Iza, padre de uno de los jóvenes que se encuentra en dicho centro habló con el Grupo de Medios TVO de las malas condiciones del lugar. «Las condiciones sanitarias de la Escuela de Cadetes son incorrectas, están acinados. Los espacios son reducidos», comenzó diciendo

Detalló que «hay habitaciones donde acomodan a cuatro personas y otras en donde hay ocho. En el caso de mi hijo se negó a ir a esos cuartos porque él ya venía cumpliendo la cuarentena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sabemos qué medidas tomaron las otras personas».

«Mi hijo no tiene ningún síntoma, ya se le hicieron todos los controles pertinentes», agregó.

Al ser consultado si en el lugar le realizan controle respondió: «hoy tenía que ir una junta médica. cuando ellos llegaron -como estaban con un ataque de ansiedad y de nervios- reaccionaron muy mal porque cuando salieron del hospital no se les notificó que los iban a trasladar a este lugar».

«El problema acá es la mala condición en que se encuentra el lugar donde deben hacer la cuarentena. Ni sábanas le entregaron, solo unos colchones después de haber dormido casi dos días en un espacio que le cedieron mi hijo porque no quería compartir el espacio con otras personas, pero las medidas sanitarias la verdad que no se corresponde con el protocolo que se debería aplicar para protegernos como ciudadanos. Yo hasta el momento estaba muy de acuerdo y a favor de todas las medidas, pero la verdad es que con esta última que se expresó en la conferencia de prensa va en contra de cualquier protocolo», continuó diciendo Iza.

De la misma forma comentó que solo pudo hablar del tema con el Director de la Escuela de Cadetes además «tuve que llevar un médico particular para haga un informe sobre el cuadro psicofísico».

«En el lugar no hay asistencia médica constante, no hay una unidad que esté preparada para que en el momento de algún brote, de ataque de ansiedad o lo que fuere respondan», añadió el hombre y dejó en claro que «el objetivo del viaje era estar en el ámbito familiar contenidos , con las medidas correspondientes, aislados en habitaciones independientes con su baño privado, es más, nosotros estamos a disposición de las autoridades para que se hagan los controles pertinentes para verificar la situación y las medidas que van a tener en su hogar. En el camino les dijeron que los iban a llevar a su hogar, pero en el trayecto cambiaron la ruta y los llevaron con ese destino».

«Las medidas de higiene y de seguridad no están dadas en la Escuela de Cadetes», lanzó y adelantó que «estoy analizando con mis asesores legales las medidas que vamos a tomar, ya no tengo más tolerancia, fueron dos noches que mi hijo descansó ahí, sus condiciones psicofísicas no son las mejores».

De la misma forma, el padre de otro joven que se encuentra allí -cumpliendo también el aislamiento- explicó que el lugar no cumple las medidas sanitarias ni de distanciamiento social ya que el lugar está repleto de personas. «Tomando la disposición nacional fui a buscar a mi hijo hasta la ciudad de Córdoba; cuando volvíamos nos enteramos que querían cambiar el tema del protocolo. Nosotros cumplimos con todas las disposiciones, con el horario de llegada, con todos los controles e informes», aseveró.

«Nosotros comentamos que teníamos una casa preparada para cumplir con el aislamiento, todos me decían que no iba a haber problemas, pero al llegar acá nos enteramos que querían acinarnos en una habitación de 8 camas. Les dijimos que el protocolo indica que tenemos que estar aislados de otras personas, la respuesta fue ‘es lo que tenemos'».

«Actualmente somos un montón de personas, todas juntas, los sanitarios están en malas condiciones, no tenemos agua, luz. Lo que queremos es que nos lleven a un lugar donde se cumpla la distancia social para poder hacer la cuarentena, como continuamos con la negativa seguimos durmiendo los autos», asintió y dejó en claro que «no tenemos problemas en que nos transfieran a un hotel y lo vamos a pagar».

«Hay personas que están en malas condiciones físicas y mentales», añadió.

Finalmente aseveró que el día a día se está «complicando» y que «no estamos en contra de la cuarentena pero los espacios no están preparados».