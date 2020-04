Ópticas empezaron a trabajar, pero todavía registran poco movimiento de clientes

Compartir

Linkedin Print

Geraldine Weiman, propietaria de una óptica de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que el lunes abrieron el local ya que están dentro de las actividades que fueron exceptuadas ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado ante la pandemia de coronavirus.

«Arrancamos el lunes, estamos trabajando con turnos programados y con todos los elementos de seguridad tanto para las chicas, también estamos pidiendo a los pacientes que ingresan que lo hagan con barbijos, tenemos el alcohol en gel en puerta, el trapo de piso con lavandina y pedimos la distancia que es super importante en estos casos», dijo.

«Nosotros pertenecemos al Ministerio de Salud pero también somos comercio, trabajamos para la salud pero somos un comercio como el resto, tenemos empleados, hay que pagar impuestos, todos los servicios y sobre todo lo más importante el sueldo de los empleados y los aportes, que eso no nos espera, tenemos vencimiento y tenemos que cumplirlo, no tenemos prórroga hasta el momento en nada», acotó.

Asimismo contó que desde que empezaron a trabajar el lunes hay poco movimiento de gente. «Hay poco movimiento, el lunes y martes fueron muy tranquilos, hubo poco moviente, poca gente se movió, sí vienen los pacientes que ya son nuestros con problemas de anteojos rotos, de cambio de lentes de contacto se acercaron a que les solucionemos todos los problemas pero en general está tranquilo, el movimiento es muy reducido», destacó.

Respecto a quienes necesiten recetas nuevas y que tienen que ir al oftalmólogo contó que

«solo están trabajando con urgencia, se complica un poco que haya recetas nuevas a no ser que al paciente se haya roto el anteojo y necesite y esté trabajando, los atienden los oftalmólogos, le indican la recetan y ahí vienen a renovar los lentes, lo mismo los usuarios de lentes de contacto, hubo muchísima gente en esos casos por eso pedíamos al Ministerio de Salud que nos autoricen a trabajar porque tenemos muchos pacientes que dependen de sus anteojos, de sus lentes de contacto para poder trabajar o sino se les hace imposible, es importante que tengan sus elementos o sino no se pueden mover, no pueden manejar, ver la computadora ni leer».

«Nosotros estuvimos con las puertas cerradas un mes, hasta ahora pude cumplir con mis empleados en cuanto al pago de sueldos, por suerte nos autorizaron a trabajar por lo menos para cumplir con ellos, trabajar para eso, creo que hoy en día la mayoría de los comerciantes estamos pidiendo poder cumplir con todo eso y después Dios verá que pasa», dijo.

«Somos 3 empleados, en una óptica son de 2 a 3 empleados, más o menos están en eso, algunos tienen 4 empleados», informó.

Para finalizar solicitó a la gente que utilice el barbijo con el fin de mantener las medidas preventivas y de esa forma proteger a todos. «Le pido a la gente que use barbijo ya sea cuando van a ir al médico o cuando van a venir a una óptica, que vengan con barbijo porque también corremos mucho riesgo cuando probamos el anteojo que se lo ponen los pacientes, corremos mucho riesgo por eso pedimos por favor que vengan con barbijo», finalizó.