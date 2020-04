Pese a las ofertas que brindan, son muchas las verdulerías y fruterías que registran bajas ventas

Compartir

Linkedin Print

Son muchas las fruterías y verdulerías de la ciudad donde se están registrando bajas ventas por dos razones; el aumento estrepitoso de precios en algunos productos como la zanahoria, que la gente dejó de consumir, o los constantes controles policiales en diferentes zonas de la capital por lo que muchos compradores que llegaban de otros sectores no pueden ir debido a que no cuentan con el permiso para circular.

Desde el sector aseguraron que debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado en el marco de la pandemia de coronavirus, la gente compra lo mínimo o «lo que les alcanza», lo que empieza a complicar a los comerciantes dedicados a la venta de frutas y verduras.

Por ejemplo, en una verdulería de Circuito Cinco tienen ciertos precios «tentadores» comprando por mayorista. La bolsa de papa tiene un costo de 500 pesos, la cebolla 450 pesos, el morrón 550, el tomate 800 pesos y la zanahoria 1450 pesos, todos en bolsas de 10 kilos.

«Nosotros tenemos lindas ofertas, promociones pero la gente se está escondiendo un poco, no hay tantas ventas, tenemos diferentes ofertas y el tema de que hay control acá cerca tiene mucho que ver porque la gente a veces no tiene un permiso, solo anda circulando y como está el control no pasan por acá, se esconden y eso está complicando las ventas», dijo un vendedor de la esquina de Senador Tomas y Cánepa.

«Sí o sí les toca un control de donde sea que vengan y por ahí muchos no quien pasar, no hay como ir para atrás una vez que ya pasaron», acotó.

Sobre el precio tan elevado de la zanahoria aseguró que «ya viene con ese precio, dicen que es por el tema del flete, de que no hay, siempre hay una historia nueva, el tema con la zanahoria ya viene desde hace mucho, primero no había, después había pero eran muy chiquitas, recién está empezando a salir grandes, va a bajar el precio así como toda la mercadería, la papa, la cebolla, todo va bajando de precio y con la zanahoria va a pasar lo mismo», dijo.

También se refirió a otra realidad que les afecta y es el tiempo que pueden estar abiertos al público, solo hasta las 20 horas como todos los demás comercios. «Nosotros tenemos permiso para vender hasta las 20 horas y a las 19 ya tenemos que estar metiendo todo y justo ese es el horario en el que la gente está saliendo de trabajar y nosotros estamos guardando las cosas entonces se complica vender y como son verduras y frutas se funden, la mercadería hay que venderla rápido», dijo.

«La mercadería que está en muy mal estado la ponemos para tirar o hay gente que viene y nos pide y se lo damos, eso ya no se puede vender más, les regalamos, el tomate por ejemplo que está medio blando se sigue vendiendo aunque sea para salsa, ahí se puede recuperar algo de la pérdida pero hay mercadería que no puede y se tiene que tirar, algunos llevan por ejemplo la banana para licuado cuando está negra o sino hay que tirarla, tratamos de cuidar la mercadería para que no se funda, si tenemos a un precio la bajamos más de lo que vale para que se venda rápido y no se funda todo», explicó.

Contó además que «por el momento estamos comprando la mercadería del Mercado Frutihortícola, todo depende de quien traiga, la mandarina por ejemplo no es de acá, no es criolla, producción de Formosa no tenemos casi nada al menos por el momento. Con lo que sí contamos de acá es con la mandioca, batata, cebollita de verdeo, todo esos seguimos recibiendo, también el pomelo está viniendo de acá», destacó.