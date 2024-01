Cumbre de gobernadores de la UCR y el PRO

Diez mandatarios provinciales y un grupo de legisladores de la oposición se reunieron este domingo. Fue en un Zoom en el que unificaron una estrategia de presión a la Casa Rosada. También solicitan cambios en jubilaciones

El debate por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que popularmente se conoce como Ley Ómnibus, tiene en vilo a la política argentina. El Congreso nacional está activo en enero como desde hace tiempo no se recuerda. Los legisladores y gobernadores provinciales, movilizados porque el articulado del Poder Ejecutivo afecta intereses que perjudican sus gestiones locales, mantienen negociaciones frenéticas con emisarios del presidente Javier Milei, aunque sin llegar a un punto de acuerdo. En medio de este desconcierto, esta mañana hubo una reunión por Zoom en la que la, denominada, oposición dialoguista diseñó una estrategia de presión hacia la Casa Rosada: si el Gobierno no saca las retenciones a las economías regionales, no apoyarán la Ley Ómnibus.

El cónclave fue convocado a las 10. De a poco, se fueron sumando los gobernadores y un grupo de diputados representantes de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, y Hacemos Coalición Federal. En plena temporada estival, algunos dirigentes se encontraban afuera de la Ciudad de Buenos Aires, en escapadas fugaces con sus familias. Otros se conectaron desde la Costa Atlántica o rodeados de paisajes de montaña y sierra. Incluso, hubo quienes participaron desde Europa. Beneficios de la tecnología, que le permite a la política mantener la “rosca” sin fronteras.