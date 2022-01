Dakar 2022: «Fue una etapa criminal»

Compartir

Linkedin Print

Pablo Copetti no tuvo pelos en la lengua y apuntó contra la organización por el alto riesgo que fue disputar la sexta etapa para los Cuatriciclos y Motos.

La sexta etapa para Cuatriciclos y Motos debió cortarse en el kilómetro 101 por el mal estado de los caminos tras el paso de Autos y Camiones en la jornada del jueves. Luego de terminar la actividad, Pablo Copetti apuntó contra la organización por el alto riesgo que corrieron los pilotos.

“Fue una etapa criminal, no se debería haber corrido. O sea vos no podes hacer largar a motos y cuatri detrás de todos los autos y camiones. Las huellas son gigantes, las piedras también. Yo la verdad no entiendo a la organización, nosotros simplemente somos corredores y tenemos que aceptar lo que dicen lamentablemente, pero no sé cómo nadie pensó esto”, le expresó Copetti a Carburando.

Y agregó: “Es una pena, hoy veo que se pegó Andújar. Me parece que la organización viene de mal en peor, la decisión de ayer de tomar los tiempos y cortar la neutralización beneficiando solamente a un piloto no fue la mejor, hoy otra mala decisión”.

“Choqué una piedra a 110

km/h y salí despedido del cuatri”

Manuel Andújar, ganador del Dakar 2021 en cuatriciclos, abandonó la competencia al accidentarse contra una piedra, en la 6a etapa en Arabia Saudita. La jornada comenzó y culminó en Riad, la capital del país asiático, aunque la etapa se recortó y se detuvo en el kilómetro 101, debido al mal estado del terreno.

“Se terminó una Dakar bastante rápido para nosotros. Es el primero en el que abandono. Por suerte estoy bien, que es lo más importante. Hoy estuvo comprometida la seguridad de los pilotos, por cómo estaban los terrenos. Agradezco que el helicóptero haya llegado rápidamente al lugar del accidente. Sólo lamento no llevar más ilusión a la gente de Lobos, como el año pasado”, comentó Andújar tras el abandono.

El día anterior, por ese sector habían pasado los autos y los camiones, y en la 6a etapa se invertían los caminos. Pero los vehículos pesados destrozaron los terrenos, y eso lo padecieron los conductores de motos y de cuatriciclos. Uno de ellos fue el propio piloto argentino, que empujado por salir a recortar terreno respecto de la vanguardia de la carrera, a buen ritmo en esas condiciones se encontró con el obstáculo.

Mientras su equipo levantaba el cuatriciclo dañado y acomodaban la estructura para volver a la Argentina, Manu comentó: “Fue en el kilómetro 10 de la especial. Ya había tres motos caídas. Estaba muy peligroso, por eso la cancelaron. Yo venía a 110 km/h y me comí una huella de un metro y medio. Salí despedido. Arranque la parrilla delantera, con el amortiguador y todo. Por suerte todos los pilotos accidentados estamos bien”.

Sobre la realización de esta etapa, Andújar destacó: “Yo discutí con los organizadores sobre esta etapa, de buena manera. Mi punto de vista es que tendrían que ser más cuidadosos por dónde competimos. Ellos me dicen que si la cancelaban nosotros los pilotos nos íbamos a enojar. Y puede ser. Pero la seguridad es importante”.

Sobre este tema, el piloto de Lobos dio detalles de los problemas que se reflejaron con los registros de la 5a etapa y la realización de la 6a jornada con los terrenos rotos por los camiones del día anterior.

“Ayer a la organización le pedí la devolución de los tiempos. Fuimos 6 de los 9 competidores a los que nos dieron la razón. Pero ya está. Esto es el Dakar. Uno sale a ganarle a la carrera y a uno mismo. Esta vez me toca quedar afuera. Habrá que seguir trabajando para buscar objetivos”, explicó el piloto bonaerense.

Sobre su futuro, Andujar no dio detalles de su proyecto deportivo: “No sé qué haré. Veremos si hago el Campeonato del Mundo. Regresaré a la Argentina y evaluaré cómo sigo”.

Compartir

Linkedin Print