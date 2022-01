La romántica declaración de Luciano Castro a Flor Vigna que despertó rumores de casamiento

Compartir

“Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo. Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también. Lo quiero mucho y me hace muy bien”, dijo Flor Vigna en octubre pasado cuando blanqueó su relación con Luciano Castro, a quien conoció porque entrenaban en el mismo lugar.

Luego de mantenerlo oculto durante un tiempo, conocerse y ver hasta dónde podía llegar su relación, decidieron dejar de esconderse y vivir su amor libremente. “Nos cuidamos porque no sabíamos si esto tenía un futuro. Cuando pasaron dos meses ya decidimos blanquearlo”, explicaron por ese entonces.

Él incluso se animó a ser parte del primer videoclip que la bailarina lanzó en su carrera como cantante. Además, ensamblaron su familia: el actor se separó de Sabrina Rojas -con quien tuvo a Esperanza y Fausto-, que actualmente está en pareja con El Tucu López. Y más de una vez los cuatro han compartido comidas, incluso sin los niños presentes. Es que todos demostraron tener un excelente vínculo.

En octubre pasado, cuando aún parecía darles vergüenza dar una entrevista hablando de su amor, Luciano Castro reveló el apodo que le había puesto a Flor Vigna. “Es una genia la china”, deslizó el actor cargando de elogios a su pareja y contando públicamente cómo la llama en la intimidad. Apodo con el que, hasta entonces, nadie conocía a la bailarina.

En las últimas horas, Castro tuvo un particular gesto romántico en sus redes sociales, las cuales hasta hace poco solo usaba para realizar acciones publicitarias. Y sorprendió a sus casi dos millones de seguidores al postear una Historia con una contundente frase: “Y poco a poco, te fuiste convirtiendo en la persona que quiero para el resto de mis días”. El texto está acompañado por una pareja que circula sobre una moto, y sobresalen corazones a su alrededor. A dicha romántica frase, con un claro significado que habla de un amor para toda la vida, el actor le agregó un mensaje dedicado puntualmente a su pareja. “Chinita, agarrate fuerte”, le advirtió a Flor Vigna.

La publicación que el ex protagonista de Desnudos -obra que hacía junto a Sabrina Rojas, y en la que lo reemplazó Esteban Lamothe- despertó fuertes rumores de casamiento ya que el mensaje de él fue concreto: quiere seguir al lado de Flor Vigna para toda la vida.

Todavía sin saberlo -ya que ninguno de los dos hizo pública la noticia de alguna posible propuesta de boda- ya comenzaron las especulaciones al respecto. Y la primera cuestión que surge, además, es que Luciano Castro aún está casado legalmente con Sabrina Rojas, ya que desde que se separaron no iniciaron los trámites de divorcio. En su momento, cuando anunciaron públicamente su ruptura, aseguraron que no habían tenido necesidad de hacer división de bienes porque todo había sido en buenos términos, pero advirtieron que en algún momento deberían llevar a cabo dicho trámite.

Y si bien aún no está confirmado si Castro y Vigna pasarán por el Registro Civil, de hacerlo, él antes debe regularizar su estado y divorciarse para poder volver a casarse. La actriz, en tanto, no tendría problemas de ese estilo ya que es soltera. Todas esas especulaciones se resolverán una vez que los protagonistas hablen públicamente ya que, luego del posteo del actor, la bailarina no se refirió a aquella romántica declaración, pero sí se mostró activa en sus redes sociales publicando otro tipo de contenido.

