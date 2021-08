“Dale, mami, esto no es la televisión”: la bronca de Soledad Fandiño al relatar el incidente que sufrió con un hombre en la vía pública

Compartir

Linkedin Print

La conductora del ciclo Es por ahí relató un enfrentamiento que tuvo mientras intentaba estacionar en las afueras del canal.

“Estoy sacada y no la puedo caretear”, admitió Soledad Fandiño en el comienzo del programa Es por ahí, que conduce con Guillermo Andino por la pantalla de América. “Fue un episodio fuera de este estudio, todos salieron a apoyarme en la calle. Fue un hecho aislado que pasó en la calle, sucedió con una persona que estaba en la vereda”, explicó la actriz.

Luego, fue contando el minuto a minuto de la pelea que la hizo enfurecer antes de entrar al canal. “Pude estacionar, pero que haya un tipo en la calle que te bardeé y te diga: ‘Esto no es la televisión, dale mami, estaciona igual’. Y se queden paraditos mirando el auto. Yo no me puedo comer una, me saca de las casillas mal. Todavía me trató de mal educada, que yo lo insulté. Con razón lo insulté. Cuando estacioné, seguí discutiendo con él”.

Además, Fandiño señaló que este hombre tenía su vehículo mal estacionado en doble fila. “¿Cuál fue la respuesta de él? Todos los demás están en doble fila. Entonces ¿si lo hacen todos está bien? Sí te quedás ahí parado, estacionado en doble fila, no me dejás estacionar a mí, me voy a calentar. No es la primera vez que me pasa”, manifestó.

“El señor está en un negocio de al lado. Le tuve que sacar una foto a la patente porque yo voy a estar en el programa, y si me va a patear la puerta, me va a romper el auto, lo denuncio”, afirmó Soledad. “Nadie me va a venir a decir: ‘Esto no es la tele, es la vida real’. Ya sé que es la vida real y tenés que aprender a estacionar”. aseguró y terminó bailando en el estudio para que se le pasara la mala sangre.

Por otra parte, a principios de julio, Soledad fue sorprendida por algunos fotógrafos junto a su novio, Lucas Langelotti, en medio de una romántica salida. Su compañero Guido Záffora le preguntó en el ciclo detalles de lo que se vio en imágenes, respecto de su relación con el empresario del rubro de las joyas. “Lucas es mi novio”, disparó, entre risas. “Era viernes a la noche, teníamos hambre y fuimos a comer. ¿Qué comimos? Comimos de todo”, continuó.

La llegada de ambos al restó se dio por separado, quizás para engañar a la prensa, pero la conductora se sinceró: “La realidad es que había que ocupar la mesa, yo podía llegar antes y llegué antes. Me anclé en la mesa y dije ‘esta mesa es mía’”, pero además sostuvo que este noviazgo no es reciente. “Salieron ahora estas fotos, pero hay una foto nuestra de hace meses de microteatro con 20 fotógrafos adelante”.

Cabe señalar que Soledad Fandiño estuvo varios años en pareja con el cantante René Pérez, conocido como Residente, con quien tuvieron a su hijo, Milo. Se separaron en 2017 y pasaron varios años hasta que ella volvió a apostar al amor y se animó a mostrarse públicamente con su pareja, Lucas.

Compartir

Linkedin Print