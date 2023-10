Darín se sumó al pedido por la aparición de 15 argentinos secuestrados por Hamas

Ricardo Darín se sumó a una campaña que exige por el paradero de los 15 argentinos que se encuentran desaparecidos y que habrían sido tomados como rehenes por el movimiento radical islámico Hamas tras los ataques contra Israel.

En un video compartido por la cuenta de Instagram @liberenaloshorn, familiares y amigos de los hermanos Iair y Eitan Horn alzaron la voz junto al actor. “Por favor, devuelvan a los argentinos”, van diciendo de a uno y al unísono. “Liberen a los argentinos”, enfatiza Darín en primer plano. “Liberen a los argentinos, devuelvan a los argentinos”, dice unos segundos después Roberto García Moritán, esposo de Carolina Pampita Ardohain, quien también participó de la iniciativa, así como también el actor Iair Said.

“Liberen a la gente inocente, por favor detengan esto”, sintetiza Darín en el final del mensaje. “Pedimos la inmediata liberación con vida de los argentinos rehenes en Gaza”, cierra el video con una placa firmada por la familia Horn y que incluye una foto de los hermanos que están sido buscados desde el sábado. “Nuestros amigos, hermanos, hijos Iair y Eitan Horn desaparecieron sin rastro. Se sospecha que el grupo Hamas los tiene, cualquier dato de su paradero será agradecido, pedimos su pronta vuelta a casa sanos y salvos”, agregaron como epígrafe de la publicación que ya acumula miles de reproducciones que se suman a la intensa búsqueda.

Después de que se habilitara un listado para repatriar argentinos que quedaron en medio de la guerra en Israel, Cancillería Argentina confirmó que se recibieron 1246 solicitudes. “Cada solicitud puede ser de más de una persona. Se están desglosando los pedidos según cada grupo familiar”, informaron.

Además el Gobierno Nacional mandó un avión Hércules C-130 para comenzar con el operativo rescate de los argentinos que pidieron ser evacuados de Israel tras el ataque de la agrupación terrorista Hamas. La aeronave de las Fuerzas Armadas partió este martes al mediodía y el jueves comenzará con la repatriación. El ministro de Defensa, Jorge Taiana, dijo que se realizarán tres viajes diarios.

En la televisión de espectáculos también tuvo rebote este hecho que está sacudiendo al mundo. Como por ejemplo Martín Salwe, participante del Bailando 2023 (América) quien el pasado lunes y tras de recibir la devolución del jurado tomó el micrófono y expresó visiblemente conmovido: “Fue un fin de semana muy complicado para mí en lo personal por lo que pasa en Israel. Tengo allá amigos, familia. Tengo amigos secuestrados, tengo gente desaparecida, amigos que van al campo de batalla ahora pronto. No es una guerra, ahora va a ser una guerra, pero no fue una guerra, fue un ataque terrorista hecho por terroristas, eso es Hamas, hay que decirlo como es”.

“Fuele, estamos lejos de la gente, nos falta información. A toda la comunidad judía argentina, que es gigante, le es difícil, le es complicado. Quiero mandar un mensaje de apoyo a toda la gente de allá en Israel”, enfatizó el locutor. “Tengo amigos que han ido conmigo a la primaria, al secundario, que hoy están, con la edad que tienen y con lo que pueden, yendo a un campo de batalla. No saben si vuelven, se despiden de los familiares. Es realmente triste”.