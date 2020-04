De manera paulatina se irá normalizando el ingreso ordenado y administrado a Formosa

Compartir

Linkedin Print

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 anunció este martes que de manera paulatina se llevará adelante el ingreso ordenado y administrado al territorio provincial, de formoseños que hicieron las solicitudes pertinentes.

El anuncio de la medida fue efectuado por el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Jorge Abel González, quien solicitó a quienes desean volver a la Provincia aguardar la notificación de los permisos y las fechas que se asignarán oportunamente.

El titular de la cartera de gobierno fundamentó la decisión de permitir nuevamente el ingreso de formoseños que se encontraban en otros lugares, tras conocerse el fallo del juez de Instrucción y Correccional de turno, Marcelo López Picabea, quien convalidó el alojamiento preventivo y transitorio de personas en la Escuela de Cadetes de la Policía, en el marco de las medidas adoptadas por el Estado Provincial para evitar la propagación del coronavirus.

En el fallo, al analizar el carácter exclusivamente provincial del poder de policía sanitario en cuestión, el juez concluye que la competencia judicial también es exclusiva materia de la Justicia Provincial y avanza en el análisis de las condiciones de alojamiento del Centro ubicado en la Escuela de Cadetes, lo cual lo conduce a expresar que «no cabe otro resolutorio más que el rechazo del hábeas corpus, por cuanto el colectivo en ciernes no padece agravamiento alguno en sus condiciones de aislamiento, en el sentido de que simplemente se ha tratado de una disconformidad natural ante el infortunio de habitar un lugar menos cómodo de los que fueran motivo de su pretensión».

Estrategia sanitaria

El ministro recordó que la Provincia puso en práctica dos medidas para poder avanzar en la estrategia sanitaria contra el coronavirus, atento a que Formosa no presenta casos positivos, ante un escenario cambiante. Una de esas medidas, es que toda persona que ingrese al territorio formoseño debe realizar la cuarentena controlada en un lugar establecido por este Consejo.

La otra medida, el ingreso ordenado y administrado para lo cual reiteró Jorge González que «hay que pedir solicitudes vía internet a la Provincia». En este contexto, anunció que «con esta decisión judicial que respalda las medidas que venimos tomando, vamos a abrir nuevamente de manera paulatina el ingreso ordenado. Debe ser así porque tenemos que ir ubicando a todas las personas en los centros que tenemos habilitados al efecto».

Detalló que actualmente hay 296 personas alojadas en la Escuela de Cadetes, el Hotel Ronny, el Albergue Evita, el Círculo de Suboficiales de la policía, la Mutual del Docente, la Fundación Racimo y adelantó que tienen otros lugares pero para ello, consideró que «se debe ir ordenando el ingreso».

«Todos aquellos que quieran regresar lo harán pero deben aguardar la notificación de la fecha en que deben hacerlo para ir ordenando este ingreso», reiteró una vez más el ministro y detalló que además hay 13 personas que están exceptuadas en un lugar controlado, por razones de salud, con custodia domiciliaria.

Transportistas

Al ser consultado respecto a la situación de los transportistas, el ministro recordó que el transporte es una actividad que está contemplada en las excepciones por el Estado Nacional. «Cómo nos manejamos en Formosa: al ingresar, el conductor tiene que realizar una declaración jurada respecto a cuál es la carga que transporta y los lugares que debe recorrer para dejarla; realizada esta declaración jurada por sistema, emitimos una constancia de circulación por el corredor sanitario seguro, no pueden circular por cualquier ruta sólo por aquellas que les fue indicada. Tiene espacios que deben ser completados y llenados con las constancias de pase de ese transportista por las postas de control policial, las que están ubicadas en todo el trayecto del camino y cada vez que encuentra una debe exhibir el certificado de manera tal que se constate que está circulando por dónde y al horario establecido previamente».

El funcionario recordó la obligación del conductor de usar barbijo, antiparras y guantes como así también las personas que tomen contacto con esa carga, siendo coordinado por cada municipio los lugares específicos de descarga.

«No se estigmatizará a

ningún sector de la sociedad»

En la oportunidad, el ministro Jorge González también se refirió a la situación del sistema carcelario dentro de la provincia de Formosa frente a la pandemia y al respecto, subrayó que el Estado debe «garantizar que todos los argentinos y los habitantes de este territorio, estén donde estén, puedan llevar adelante la cuarentena de la mejor manera posible, sin distinción de su situación».

En este sentido, recordó a la ciudadanía que el coronavirus «no hace distingos ni de raza, ni de persona o de factor económico, basta con que sean seres humanos, por lo que estamos todos expuestos a esta situación» y recalcó que no se estigmatizará a ningún sector de la sociedad.

Explicó el ministro que las personas privadas de su libertad se encuentran ubicadas en lugares de muy difícil circulación, por fuera de los muros del lugar; distinguiendo entre aquellas que fueron condenadas y las que están a la espera de una resolución judicial.

«De las personas que están procesadas pero no están condenadas, muchas tienen en trámite el pedido de exención de prisión que debe resolver la justicia, pero en este momento la justicia está en Feria Extraordinaria», detalló el ministro y agregó: «Así que no es una cuestión de no a la liberación de presos por el COVID, nadie planteó jamás –desde el Gobierno provincial- ésa situación; pero sí tenemos que contemplar el derecho de cualquier persona de que la justicia resuelva su situación procesal».

Para finalizar, el funcionario informó que se trabaja con un equipo interdisciplinario integrado por «la Dirección General de Alcaldías Policiales, la Subsecretaría de Justicia, la Dirección de Política Penitenciaria y la Subsecretaría de Derechos Humanos», en pos de contener y atender al sistema penitenciario.

«Realizamos un trabajo permanente con las personas que están en nuestro sistema para garantizar la comunicación con sus familias, la provisión de todos los elementos que sean necesarios para la protección de su salud, de su higiene, se ha establecido métodos de comunicación familiar-no presencial y es necesario avanzar con amplitud de horario de comunicación telefónica ya que tenemos que garantizar de que todos los argentinos y los habitantes de este territorio estén donde estén puedan llevar adelante la cuarentena de la mejor manera posible», culminó el ministro.