De Mendiguren invitó al oficialismo y la oposición a buscar consenso

El designado secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, confió en que «haya un acuerdo político» para salir de una «situación compleja», por lo que convocó «al oficialismo y oposición a buscar consensos juntos».

“Aspiro a que haya un acuerdo político, por lo menos para salir», afirmó De Mendiguren en diálogo con radio Milenium, al tiempo que recordó que «en 2002 si se salió rápido fue porque la política, el peronismo y el radicalismo, decidieron salir juntos».

Para De Mendiguren, “la situación es compleja; hubo mucha presión por una devaluación importante y salir por ahí; se optó por el camino más difícil que es tratar de sacar el techo y no sólo subir el piso; no es fácil».

«Ninguna medida es simple y cuando uno tiene complejidades de este tipo, yo lo que invito es al oficialismo y oposición a buscar consensos juntos; tenemos que tener humildad porque ninguno de los que hoy opina tenemos éxitos para mostrar», agregó.

Por otra parte, señaló su posición crítica al «financierismo» y aclaró que no al sector financiero: «Financierismo es aquel que cree que el mundo son las finanzas y todo el mundo pasa por arbitrar y vender bonos(..) Creo que las finanzas son indispensables, pero primero tenés que saber qué querés financiar”.

Tras afirmar que “nunca cambiamos la estructura productiva de la Argentina», resaltó que el país «hoy está generando dólares».

«El año pasado generamos 13.000 millones de superávit; después se estalló esta crisis; en septiembre ya no tenemos la sangría de la energía y esperemos terminar el año entre 10.000 y 13.000 millones de superávit comercial», indicó.

