De Pedro: «Estamos discutiendo con todos los sectores qué modelo productivo queremos para el futuro»

«La idea es escucharnos mutuamente y crear un ámbito para hacer planteos y propuestas, salir de las chicanas y los prejuicios», planteó el ministro del Interior sobre las reuniones con empresarios.

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, destacó el diálogo del Gobierno nacional con empresarios y dijo que la reunión tuvo como objetivo «discutir un modelo de país, un modelo de desarrollo y cómo generar empleo».

En diálogo con Radio 10, De Pedro dijo que un acuerdo entre el oficialismo, la oposición y los sectores gremiales y empresariales debe buscar ser «una solución que contemple a todos los argentinos, del primero hasta el último».

«Hay que pensar la Argentina de hoy y la del futuro», sostuvo en relación a la reunión realizada el martes pasado en la que asistieron Marcos Bulgheroni (Pan American Energy Group), Hugo Eurnekian (Corporación América), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Javier Madanes Quintanilla (Aluar), Jorge Brito (Macro), Francisco De Narváez (Grupo De Narváez), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Alejandro Simón (Grupo Sancor Seguros).

El ministro afirmó que el diálogo en la última semana entre el presidente Alberto Fernández y el empresariado tuvo como objetivo contar y «mostrar el rumbo que está tomando el Gobierno» .

«La reunión de la semana pasada tiene que ver con una serie de encuentros que venimos haciendo desde el 2018 con diferentes sectores de la sociedad y desarmar visiones prejuiciosas que a veces se construyen en los medios», aseguró.

Y agregó: «Entendíamos entonces y ahora también que hay que fortalecer los diálogos directos, no porque en una mesa se pueda resolver todo, sino porque hay que dar discusiones políticas profundas y serias sobre el perfil del país que queremos. La idea es escucharnos mutuamente y crear un ámbito para hacer planteos y propuestas, salir de las chicanas y los prejuicios».

«La intención de estas reuniones -continuó- es poner en común el rumbo económico, los índices de inversión, de producción que suelen ser poco visibles en los medios de comunicación. A veces no se ve públicamente el esfuerzo que hizo el Estado para sostener el entramado productivo durante la pandemia, por eso también el objetivo es mostrar el rumbo que definimos como Gobierno».

«De todas maneras, sabemos que las soluciones para los problemas del país no se resuelven en una sola reunión o mesa. Como decía Cristina (Fernández) ayer, hay que volver a recrear una alianza entre el capital y el trabajo, aumentar el trabajo formal, generar expectativas de cara a la salida de la pandemia. Nuestro proyecto supo generar seis millones de puestos de trabajo, universidad, un plan nuclear, desarrollar tecnológico. Hay conocimiento y experiencia para volver hacerlo y debe ser un compromiso colectivo», apuntó.

También cuestionó a la titular del PRO, Patricia Bullrich, que había dicho en una entrevista que el peronismo debería terminar con el kirchnerismo.

«Si hay algo que hace mal son estas fantasías autoritarias de eliminar al adversario», cuestionó y expresó tajante que «no es posible la construcción de una Argentina sin el peronismo, sin pensar en los derechos de los trabajadores».

Para De Pedro, Bullrich «quedó traumada de toda su vida política, marcada no sólo por el fracaso, sino por el daño», y la identificó como «la persona que le bajó las jubilaciones a nuestros abuelos» en referencia a la Alianza y pertenecer «a los gobiernos que asesinaron gente».

