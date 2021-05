Debido a la detección de casos de coronavirus, Anses no abrió sus puertas ayer; los turnos serían reprogramados para los próximos días

Compartir

La oficina de Anses Formosa, sita en Av. Gutnisky 2400, cerró sus puertas durante la jornada de ayer debido a la detección de dos casos positivos de coronavirus; según pudo saber el Grupo de Medios TVO los turnos y actividades serán reprogramados para los próximos días.

Por su lado, el organismo pegó carteles que daban cuenta que el cierre del lugar se debía a razones sanitarias para poder realizar la sanitización y desinfección.

Un vecino que se acercó hasta el lugar y se encontró con las puertas cerradas contó que “el personal de limpieza que está acá me dijo que vuelva mañana porque hoy no va a haber atención; así que regresaré para ver qué me dicen con el turno programado”.

“Lamentablemente está todo cerrado, ahora me tengo que volver a mi casa. Vivo en el barrio Villa del Carmen, y ya había sacado turno hace días, pero bueno, esto escapa de las manos de los responsables. Lo único que pido es que me atiendan pronto así no sigo perdiendo el tiempo”, sostuvo una señora.

“Me dijeron que no habrá atención ya que están desinfectando el lugar, ojalá que me reprogramen pronto mi turno porque ya esperé bastante. Vine desde el barrio Lote 111, vivo muy lejos y tengo que sacar los permisos si o si para moverme porque hay muchísimos controles policiales”, añadió otra mujer.

Finalmente, vale decir que en la jornada de hoy ya se estaría reanudando la atención al público.

