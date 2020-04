Debido a la gran demanda de barbijos en tres meses de $190 pasaron a costar $1800

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la empleada de una distribuidora de insumos médicos reconoció que no cuentan con barbijos y tampoco tienen fechas de envíos, además aclaró que «hace tres meses el paquete de 25 unidades costaba $190 y en la actualidad sale $1800».

«No hay barbijos, no tenemos fechas de envíos así que la semana próxima debemos llamar y preguntar nuevamente. Las fábricas nos toman el pedido, pero no nos dan fechas de envíos, no dan respuesta en cuanto a cuándo realizarán los envíos, entre la reducción del transporte y la producción estamos muy complicados; así que por ahora no se consigue ningún tipo de barbijos», aseveró la misma.

Explicó además que «esperemos que la semana próxima ingresen, aunque no lo harían en cantidad porque si llegan son muy pocos (5 paquetes de 25 unidades o 10 paquetes que duran 24 horas debido a la gran demanda) y generalmente son destinados a sanatorios y profesionales de la salud. Cada paquetito sale $1800, hace tres costaba $190».

Al hablar del gran aumento en torno a los mismos dijo la mujer: «las fábricas aumentaron los costos».

«Por lo general los 3M están restringidos, lo que se consiguen cuestan de $700 a $1400 un solo barbijo que solo dura 24 horas porque no se sabe la cantidad de partículas que podría llegar a tener el mismo y en el lavado no sabemos si se descontamina correctamente», detalló.

Consultada por cómo es la venta cuando ingresan los productos confió: «por lo general cuando tenemos los paquetes de 25 se abre uno y se vende por unidad, priorizando la gente de demanda general que las entidades que los pueden llegar a conseguir en otros lugares por cantidad, esa decisión fue adoptada ahora por la escasez que hay».

Alcohol en gel

De la misma forma, al hablar del alcohol en gel expuso que, sí cuentan con productos y que «tenemos los dos, por ahí la presentación no es la más adecuada, pero hay. El alcohol en gel de 250 cuesta $250, el de medio litro $170. En este sentido no hubo grandes variaciones».