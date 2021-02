Decenas de familias que viven a la vera de un zanjón esperan a ser reubicadas en módulos habitacionales

Compartir

Un grupo de familias que vive en condiciones precarias a la vera de un zanjón del barrio San Juan hicieron público su “malestar” ya que siguen esperando que desde el Gobierno cumplan con la promesa de reubicarlos en módulos habitacionales. Amenazan que de no tener respuestas saldrían nuevamente a la ruta, como ocurrió la semana pasada.

Según se pudo notar las familias -integradas por decenas de niños y adultos mayores con problemas de salud- viven en casillas construidas con chapas y maderas donde no cuentan con los servicios mínimos como ser agua y luz; además están a metros de un zanjón con altos pastizales y deben convivir con mosquitos y todo tipo de insectos.

“Nosotros estuvimos protestando con corte de ruta para que nos entreguen los módulos. Para que levantemos la medida de fuerza dijeron que en 24 horas nos darían una solución, pero ya pasaron varios días y parece que se olvidaron”, contó una de las vecinas al Grupo de Medios TVO.

Al ser consultada en donde estaba previamente dijo que “yo hace cuatro años estoy acá en este zanjón, antes estaba en zona inundable, pero como me agarró el agua me autorizaron que arme mi casilla acá”.

“No podemos estar más en estas condiciones, a diario debemos lidiar con bichos y el mal olor del zanjón. Soy una persona grande que recorrí todos los lugares para que me asistan y nadie me hace caso; nos censaron y tomaron nuestros datos, pero jamás volvieron a ver que fue de nosotros”, confió.

Según explicó la misma, ellos se manifestaron en la zona del Puente Blanco la semana pasada junto a otro grupo del mismo barrio a quienes desde el Ministerio de la Comunidad ya reubicaron en sus nuevos hogares, pero “a nosotros nos dejaron, dijeron que iban a volver al otro día y no lo hicieron. Es por eso que vamos a salir a cortar nuevamente la ruta, porque nos mintieron, juegan con nuestra necesidad”.

De la misma forma, otra acotó que “llevaron nuestra nota con los datos de cada familia, y nos dijeron que después verían la solución, pero nos mintieron porque no volvieron más”.

“Vamos a esperar unos días, si no nos dan una solución lamentablemente saldremos a cortar la calle, es la única manera de que nos escuchen”, insistió la mujer.

“Nos piden que no salgamos a protestar, pero necesitamos una solución, no podemos vivir de promesas. Yo estoy cursando un embarazo de alto riesgo, si pierdo mi criatura quién me la devuelve. Es una vergüenza lo que pasa, que se dejen de lavar las manos”, insistió finalmente otra de las vecinas que está en el lugar.

