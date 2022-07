Decomisaron mercadería vencida de un supermercado céntrico clausurado días atrás

Compartir

La subsecretaría de la Defensoría del Consumidor y Usuario, decomisó varios productos de un supermercado ubicado en la Peatonal Rivadavia por estar vencidos, por no cumplir con la cadena de frío y por pérdida de vacío. Días atrás, dicho supermercado ya había sido clausurado.

«Solamente es decomiso por la cantidad de productos, no son muchos como la vez pasada pero igual hay que retirarlos para resguardar la salud de los consumidores», expresó una de las inspectoras del procedimiento, al Grupo de Medios TVO.

El supermercado, ubicado en la Peatonal Rivadavia esquina España, ya fue clausurado en reiteradas oportunidades por diversos motivos por la subsecretaría de la Defensoría del Consumidor y Usuario.

En esta oportunidad, mientras se realizaba un procedimiento de control, se detectaron estos productos por lo que fueron retirados del local. «Se hacen controles de rutina porque hay una clara decisión de resguardar la salud de los formoseños y se trabajan con denuncias y controles», manifestó al respecto la inspectora.

Entre los productos decomisados hay cervezas, aceitunas y cortes vacunos con vencimiento el pasado 10 de julio. «Son productos vencidos que están en mal estado, tienen pérdida del envase al vacío, hay productos abiertos y mal conservados».

La razón por la cual el supermercado no fue sancionado con la clausura se debe a la cantidad de productos detectados por lo que simplemente fueron retirados del local para evitar su comercialización.

En ese sentido, la inspectora que procedió, finalizó que «que no se deben obviar porque son productos que se tienen que retirar en tiempo y forma».

