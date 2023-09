Delegado de ATE denunció situación de violencia y persecución laboral en el Hospital de Las Lomitas

El Licenciado en Enfermería y Delegado de ATE en el hospital de Las Lomitas, Diego Paredes denunció públicamente que “el Director- Interventor del Hospital Distrital N° 2 de Las Lomitas maltrata y realiza persecuciones al personal, así como también denuncia que la Licenciada Claudia Gil y el Licenciado Garay Antonio realizan violaciones de la Ley de Carrera Sanitaria provincial al privar a los trabajadores de la posibilidad de ascensos profesionales ya que solo ocupan los cargos jerárquicos aquellos que son de su agrado y no así aquellos que se encuentran formados y capacitados para desarrollar dichas funciones, fomentando de esta manera el desinterés de los profesionales a seguir capacitándose”.

Afirmó además que “obligan al personal de servicios de emergencia a salir en búsqueda de los pacientes en las ambulancias sin ningún médico que los acompañe, exponiéndolos a situaciones complicadas por falta de un profesional en la unidad. En ocasiones, cuando tienen que hacer derivaciones de pacientes críticos al hospital central o al Distrital Evita lo hacen sin la asistencia de un médico, además lo hacen sin ningún tipo de aval legal que los respalde ya que no pertenecen al servicio del SIPEC”.

Agregó que “el hospital no cuenta con suficientes camilleros, obligando de esta manera a que el personal de enfermería traslade los pacientes de un servicio a otro exponiéndolos a posibles lesiones físicas ajenas a sus funciones”.

Seguidamente, Paredes también sostuvo que en el caso de los centros de salud que dependen del Hospital de Las Lomitas “las enfermeras/os se ven obligados a venir hasta el nosocomio a buscar los elementos y/o materiales de trabajo para poder realizar sus actividades diarias, porque el hospital no organiza ni se hace responsable del traslado de los mismos hasta dichos centros. La Licenciada Claudia Gil es jefa de la residencia de enfermería, está a cargo de una formación profesional muy importante para la provincia y tiene pleno conocimiento de lo que estoy detallando, la pregunta es porque no toma las medidas correctas para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras”.

Finalizó su intervención solicitando al señor Gobernador que tome cartas en el asunto ya que no se puede continuar persiguiendo y avasallando los derechos de los trabajadores, menos aun con personas autoritarias que no escuchan a nadie y que solo perjudican al modelo formoseño.

