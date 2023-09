Los paternales consejos de Gorosito a Farías, el flamante fichaje del Inter Miami de Messi

Facundo Farías fue una de las promesas del fútbol argentino que emigró a Estados Unidos para formar una sociedad con Lionel Messi en la ofensiva del Inter Miami. El ex delantero de Colón se adaptó a la perfección y sus goles le permiten a Las Garzas soñar con la compleja clasificación a los Playoffs de la Major League Soccer (MLS)

A más de 6.700 kilómetros de distancia, su ex entrenador, Néstor Gorosito, se refirió al gran presente del ex goleador del Sabalero junto al mejor jugador de la historia. “Me pone muy contento cuando le va bien a una persona como Facu, por la humildad que tiene. No me refiero a la humildad económica, sino humana. Me enorgullece el perfil que tiene de futbolista, porque tiene todas las características para triunfar. Sé que va a triunfar, porque es un jugador extraordinario”, analizó Pipo.

Además, el estratega del combinado de Santa Fe reveló el diálogo permanente que tiene con el joven atacante. “Lo llamo siempre, no quiero que malgaste el dinero; le digo que lo guarde, que le van a aparecer todos a decirle que compre departamentos. Tiene que ahorrar hasta que esté preparado para hacer una inversión. Hoy la mejor inversión que puede hacer, es entrenarse todos los días mejor que los demás compañeros, alimentarse y descansar bien”, remarcó. Y enfatizó: “Él ya tiene el capital, que es jugar a la pelota. Y lo hace de manera extraordinaria. Me pone muy contento su presente. Le escribo constantemente para tratar de estarle encima y pedirle que no gaste la guita”.

“¿Sabés la cantidad de compañeros que tuve a lo largo de mi carrera que han tenido una fortuna y después no tenían ni para pagar el peaje? Como cabeza de grupo, trato de aconsejarle a los chicos para que no malgasten. Yo llego hasta un lugar y no me puedo meter, pero trato de aconsejarlos como si fuera un papá o un hermano”, completó en el diálogo que mantuvo con Sol Play (FM 95.1).

Farías fue el autor de uno de los goles en la última victoria del elenco rosa frente a Los Ángeles. ”Tuvimos pocos entrenamientos y minutos en cancha juntos, pero siempre te explica dónde pararte y generar espacios para uno y para él”, destacó el ex Colón sobre su convivencia con Lionel Messi. El joven de 20 años se refirió además a cómo se adapta al fútbol del país del norte y manifestó su admiración por el astro rosarino al reconocer que “no hay nada más lindo que aprender” del mejor jugador del planeta.

”Me puedo adaptar a otras posiciones, a aprender otros movimientos y disfrutar a Messi porque no hay nada más lindo que aprender al lado del mejor del mundo” , dijo en diálogo con ESPN luego de su última presentación. El delantero que fue campeón con el Sabalero de la Copa de Liga del 2021 también habló sobre la asistencia que le dio a La Pulga en la previa al gol ante New York RB por la jornada 28 de la MLS y concluyó con triunfo por 2 a 0. ”Le pregunté con qué le había pegado y se reía. Dijo que fue de tres dedos, fue increíble. Hasta en cámara lenta tiene un segundo de más”, destacó.

Finalmente, el atacante dejó en claro que su intención es “seguir creciendo” como profesional y que no va a “cambiar nunca” su forma de jugar. ”Mantener lo que me trajo hasta acá es lo que me va a permitir seguir creciendo y mejorar muchísimas cosas, pero mi forma de jugar no la voy a cambiar nunca, ni acá, en Colón o en cualquier otro lado”, concluyó.

