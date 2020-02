D’Elía: «Florencia Kirchner va a tener que elegir entre la cárcel o el exilio en Cuba»

Compartir

El titular del partido Miles y referente piquetero Luis D’Elía pidió libertad para los que llamó “presos políticos”, criticó en duros términos al gobierno de Alberto Fernández y pronosticó que Florencia Kirchner “va a tener que elegir en los próximos días de manera injusta entre la cárcel o el exilio en Cuba”.

Desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple una condena a tres años y nueve meses por la toma de una comisaría en el barrio de La Boca en 2004, D’Elía lamentó que su partido haya sido excluido del Frente de Todos a pesar de que siempre se “jugó la vida y la libertad por Néstor y Cristina, convenga o no convenga”.

“La unidad política del Frente de TODOS se hizo en desmedro de la historia, de la coherencia, la consecuencia y el dolor de ‘los leales’”, reprochó, y aseguró que en el armado de la alianza se impuso “la prepotencia, el cinismo, el egoísmo y la avaricia de los ‘traidores’”.

En esa línea, el referente social aseguró que el rumbo general de la política lo hace pensar que en poco tiempo Alberto Fernández buscará nombrar a “Sergio Massa como jefe de gabinete y a Carlos Melconian como Ministro de Economía”.

D’Elía pronosticó que debido a sus problemas de salud -fue sometido a tres bypass, tiene epistemas y diabetes con insulino dependencia- “probablemente” morirá en prisión. Aunque reveló tener la “convicción absoluta de haberlo dado todo por construir una patria para todos».

No obstante, afirmó que confía “plenamente” en la conducción política de Cristina Kirchner y dijo sentir “angustia y preocupación” por su hija, Florencia, quien en los próximos días “va a tener que elegir de manera injusta entre la cárcel o el exilio en Cuba. La joven cineasta, que se encuentra realizando un tratamiento médico en La Habana como consecuencia del estrés postraumático y un linfedema en las piernas, está acusada de integrar una asociación ilícita y de realizar maniobras de lavado de dinero en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”. A raíz de estas imputaciones su abogado debe informar regularmente cuál es su cuadro de salud.

Finalmente, el ex líder piquetero cerró posteo con un reclamo de libertad “a todos los presos políticos”.