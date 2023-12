Delincuentes robaron una moto a plena luz del día; todo quedó registrado por las cámaras

Si bien ya no resulta sorprendente la cantidad de robos de motocicletas que se registran en Formosa, si lo que no deja de llamar la atención y genera indignación en la comunidad es la impunidad con la que se mueven los malvivientes para llevar adelante el ilícito ya que los hechos suceden a plena luz del día, frente a testigos, en lugares recurridos y con cámara de seguridad.

El Grupo de Medios TVO, dialogó con Lorena Gabriela Galeano, una vecina de la ciudad que de manera desesperada comparte los videos del momento en que le robaron su moto (Motomel Blitz roja modelo 2019, patente A124DHV) con la esperanza de poder dar con los dos delincuentes que en cuestión de segundos se llevaron todo su sacrificio y medio de movilidad.

“La moto me la robaron cuando estaba estacionada en la vereda de mi trabajo en barrio Venezuela Manzana 350 Casa 3 Grupo 9, calle Puchini casi Sargento Cabral; fue a las 11 horas. Realmente estoy desesperada, necesito recuperar mi medio de movilidad, ya di parte a la Policía, pero hasta el momento no tengo información de nada”, comenzó diciendo la mujer.

Seguidamente agregó que “según las filmaciones a las que pude acceder se trata de dos motociclistas que tienen el casco puesto; primero pasan por la calle y ven mi moto, luego regresan, uno de ellos se baja y sube a mi rodado para luego darse a la fuga”.

Cabe decir que pese a que en la filmación se logra ver de manera parcial la patente del rodado utilizado para consumar el hecho, lamentablemente por parte de la Brigada de Investigaciones de la zona la única respuesta que recibió es que “están trabajando y cualquier novedad avisarían”, lo que deja en evidencia que no cuentan con sistemas de tecnología para poder acceder a una imagen de manera “más clara” o con “mayor definición”.

Para información

Por otro lado, además de comentar su caso, la vecina decidió exponer las imágenes de los delincuentes y del rodado en el cual se movilizaban para que la ciudadanía esté al tanto y si tiene alguna información se comunique al 911; también, pide manera encarecida que en caso de haber visto su rodado o a dónde lo pudieron llevar den parte a la Policía para que intervenga y la intente recuperar. “Estoy desesperada, pido a la gente que si sabe algo llame al 911”, cerró.