Demichelis: «No tengo prisa, soy inmensamente feliz en River»

El entrenador del «Millonario» dialogó con los medios en conferencia de prensa tras el empate ante Talleres de Córdoba y no pudo evitar responder acerca de los rumores que lo colocaban dentro de una lista de candidatos a dirigir el Bayern Munich y el Barcelona desde el próximo semestre.

River no pudo subirse a la punta de su zona tras empatar en un entretenido partido ante Talleres de Córdoba como visitante.

Tras el cotejo, Martín Demichelis habló en conferencia de prensa, en medio de las versiones que lo relacionaban con el Bayern Munich y el Barcelona a partir de la próxima temporada.

Al ser consultado sobre esta situación, el DT confirmó: “Soy inmensamente feliz en River. Intenté prepararme de la mejor manera posible para esta oportunidad que me llegó. Estoy muy enfocado en todo lo que tenemos, es muy ilusionante todo lo que se nos viene. Entonces, no puedo agradecerte mucho más. Es un orgullo que por ahí te nombren”, comenzó Micho.

Y, en ese contexto, agregó: “Todo el mundo sabe del sentido de pertenencia que tengo con el Bayern Munich, porque jugué ocho años y dirigí cuatro, más uno que hice de embajador. Pero estoy en River. Amo estar en River, soy feliz. Y tenemos mucho por delante. No tengo ninguna duda de que vamos a terminar haciendo un gran año 2024″, cerró.

En relación al encuentro ante la “T” sostuvo: “Siempre hay cosas para corregir y sostener. Creo que el primer tiempo cambiamos solamente el sistema con el que habíamos jugado el clásico. Defendimos mal un pelotazo y una jugada que parecía que se iba al lateral”.

“Al final casi nos quedamos sin nada. El rival nos había empatado en el resultado, creo que el empate estuvo justo. Nos vamos descontentos porque sentimos que se nos escaparon dos puntos”, agregó.