Demoraron en la ruta al concejal Marcelo Ocampo por tener tres pedidos de captura

El concejal Marcelo Ocampo dialogó con el Grupo de Medios TVO y contó la situación que le tocó atravesar el pasado lunes por la noche en el control de ingreso a la provincia. “Saltó que tenía tres pedidos de captura por contravencionales de la época de la pandemia”, indicó el Edil.

Ocampo comenzó diciendo: «el lunes por la noche, en el control para ingresar a la ciudad de Formosa, saltó que tenía tres pedidos de captura, dos que había caducado y uno que estaba vigente desde el mes de mayo por unas causas contravencionales».

«Me tuvieron mas de dos horas demorado, me indican que era una contravencional que tenia que presentarme, siendo que con la cantidad de causas que me han hecho en pandemia, yo dejé asentado mi domicilio legal para que me comuniquen todas estas cuestiones, pero jamás llegó ninguna citación y me habían puesto en rebeldía y que tenía pedido de captura, entonces quedé demorado en la ruta más de dos horas», añadió.

Asimismo, señaló, «la mayoría de los que están en el control ya me conocen, pero de todas maneras cuando pasé anteriormente no me había salido nada y si lo hizo ahora, supuestamente estaba vigente desde el mes de mayo y ahora salió y tuve ese problema en la ruta».

«Lo que han hecho es llamar a Informaciones para comprobar lo del pedido y después me hicieron un acta en laque dice que tengo 48 horas para presentarme delante de un juez y así se resolvió y con esos dos papeles me liberaron».

Consultado acerca de si eran de la época de la pandemia, señaló «antes de la pandemia nunca tuve problemas y no he pisado una comisaría, todas estas causas que tengo son contravencionales. Estos casos son pura y exclusivamente por haber alzado la voz durante la pandemia para poder trabajar».

En relación a si considera que es un pase de factura por haber pedido conocer la situación del diputado Jorge Zarza, quien esta involucrado en un episodio de femicidio en la provincia de Buenos Aires, indicó «muchas personas me han dicho que nunca escucharon que por una contravencional lo demoren en ruta, igual celebro que haya sido conmigo porque yo puedo salir a contarlo porque hay muchos formoseños tenemos contravencionales desde la pandemia, algo completamente ilegal porque las mismas ya tendrían que haber sido desestimadas».

Cristian Zarza

En relación a las actuaciones llevadas adelante por el Edil en relación al hijo del diputado Jorge Zarza quien está involucrado en un hecho de femicidio en Buenos Aires, indicó «mi pedido ha salido favorable y se dio el cese de sueldo de este señor Zarza quien está imputado por femicidio».

«Yo pedí la ratificación de datos que estaban en los medios y me dijeron que si, que era empleado desde el 2012 y que estaba con una categoría 20 en el Concejo Deliberante de Formosa, entonces cuando el HCD me da la certificación inmediatamente pedí el cese de goce de haberes porque esta persona residía en Buenos Aires y no puede ejercer funciones en el Concejo y a la vez está detenido», aclaró.

«Es lamentable que por esa situación tan penosa se llegue a celebrar que hay un empleado sin trabajar menos en Formosa. Además, estaba afectado al Sindicato que maneja su padre en la provincia», cerró.