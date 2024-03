Dengue: la semana pasada 748 familias negaron el ingreso a la Brigada sanitaria

De acuerdo a los datos proporcionados por el Gobierno provincial, durante la semana pasada la brigada sanitaria que recorre casa por casa, realizando un chequeo y descacharrizado de patios, recibió la negativa de 748 familias, obstaculizando así el trabajo conjunto que despliegan el Ministerio de Desarrollo Humano, en compañía de la Policía provincial.

En cuanto a la situación epidemiológica, se diagnosticaron 338 nuevos casos, encabezando la tabla Formosa Capital como 104 casos, seguida de Pirané con 47.

“Hay varios barrios que están complicados todavía, porque tienen recipientes en sus casas, con larvas del mosquito o con huevos. Todavía hay, detectamos en dos barrios del Circuito 5: el 8 de Octubre y el Simón Bolívar, que podrían impactar los números esta semana”, explicó la directora de Epidemiología, Claudia Rodríguez.

La funcionaria pidió no relajar las medidas preventivas, teniendo en cuenta que persisten las altas temperaturas y la humedad, a lo que se suman precipitaciones, lo que configura el ambiente propicio para el desarrollo de este mosquito.

Adelantó además que se acercan los meses de abril y mayo, los que históricamente registran el mayor número de casos, en la provincia.

Cifras alentadoras

Rodríguez dijo que si se compara a Formosa con otras jurisdicciones, continúa el descenso del número de casos, al recordar que el año 2023 fue inusual, a partir del segundo semestre, lo que demandó un refuerzo de las acciones, para intentar frenar el avance del dengue.

Recordó que ante este panorama, los casos comenzaron a incrementarse en el mes de noviembre, con un pico en enero, y luego comenzó el descenso, que persiste hasta este momento.

“Cuando nosotros tuvimos estos casos positivos, las demás provincias estaban con un silencio epidemiológico y después empezaron a aumentar”, precisó.

Se refirió además al trabajo planificado y multisectorial que encaró la provincia, que se intensificó durante el brote, cuyos resultados se observan en la actualidad.

“Dentro del trabajo intersectorial, cada uno tiene un rol fundamental, no sirve de nada que la brigada vaya a tu casa a controlar, si después no vas a mantener el patio limpio o colocar el larvicida cada siete días. Debemos mantener nuestra casa libre de recipientes que puedan juntar agua, principalmente agua de lluvia, y además permitirle el ingreso a la brigada”, pidió.

Rodríguez lamentó que “tenemos un promedio de 720 viviendas semanalmente, que no permiten el acceso a la brigada” y alertó que esta conducta no sólo atenta contra la salud de los habitantes de esa casa, sino a la salud pública en su conjunto.

Al finalizar, señaló que si bien Formosa Capital registra 104 casos positivos, el mayor problema se encuentra en la actualidad en localidades como Pirané, Villafañe, Villa Dos Trece y El Colorado, con énfasis en la primera de ellas.

Por ello, recomendó a los vecinos acudir al médico ante la aparición de los primeros síntomas, colocarse el repelente y utilizar el larvicida biológico que la brigada entrega en cada visita.

Síntomas

Cabe recordar que los síntomas que presenta el paciente con dengue son habitualmente: fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor articular, dolor abdominal, vómitos y diarrea.

Ese cuadro no debe minimizarse y, ante la aparición de los primeros síntomas, es fundamental que la persona asista al centro de salud más cercano a su domicilio, o a su médico de cabecera para que se haga la evaluación correspondiente y, de ser necesario, se solicite el análisis para confirmar o descartar la enfermedad.