La contundente señal que dio Fátima Florez tras los rumores de crisis con Javier Milei

Fátima Florez dio una señal contundente de su relación con Javier Milei, luego de las versiones que circularon de una profunda crisis entre la pareja. La humorista pasó parte del verano en Mar del Plata haciendo su temporada teatral, con Fátima 100% en el Teatro Roxy, y viajaba a Buenos Aires todos los lunes, que eran sus días libres, sin funciones, a visitar al Mandatario. Sin embargo, eso no ocurrió en los últimos días y ese detalle despertó los rumores de separación entre ambos.

Si bien Fátima se encargó de negarlos, no se los había vuelto a ver juntos. Pero en la mañana de este lunes, la comediante publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde mostró el estado real de su relación con Milei. En la foto que compartió con sus casi dos millones de seguidores se la pudo ver a Fátima en los jardines de la quinta de Olivos, de espaldas, con una bata negra con letras amarillas que decía: “Javier Milei”. A estas dos palabras se le sumó la imagen de un león, que es símbolo característico del mandatario argentino. El representante de la artista, Guillermo Marín, comentó que “Fátima pasó todo el fin de semana junto a Javier”.

Cabe recordar que la relación entre ambos comenzó luego de que Florez y Milei estuvieron invitados a uno de los programas de Mirtha Legrand, a fines de 2022. En esa oportunidad, los dos estaban solteros y entablaron una comunicación que, con el tiempo, se fue haciendo cada vez más fluida, hasta que afianzaron su pareja.

A comienzos de febrero de este año, la humorista volvió a visitar la mesaza de Mirtha, en Mar del Plata. Allí, Fátima se refirió a su relación con el presidente de la Nación. “Mi vida sigue siendo la misma porque yo sigo siendo la misma, trabajando, haciendo mis obras de teatro, ensayando y preparando nuevos personajes”, comenzó diciendo la imitadora. Luego, continuó: “Yo voy a hablar de este amor, siento que volvía a nacer. Estoy sintiendo cosas que nunca había sentido, me hace muy bien. Encontré a una persona que con solo mirarnos nos entendemos. Nunca discute (en referencia a Milei), es una relación muy nueva, desde el 13 de julio, siete meses. Soy una persona que no me gusta discutir y somos de cuidar mucho el vínculo”.

En cuanto a la pregunta de Chiquita sobre formalizar aun más el vínculo, la comediante fue contundente. “Creo que es muy pronto. Yo creo que hay algo más fuerte que casarse, compartir esa espiritualidad que compartimos, somos personas muy amantes de los animales. Tengo dos gatos, los traje al hotel (Mike y Harry). Escuchan mi voz y se ponen alerta, machitos los dos. Harry por el príncipe y Mike por Michael Jackson. Estoy todo el día en el hotel y después voy al teatro. Ellos siempre están acompañados”, dijo entusiasmada al hablar de su relación sentimental con el primer mandatario.